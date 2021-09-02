За відповідне рішення чиновники хотіли 5 тисяч доларів. Протягом 2 вересня СБУ і поліція провели низку обшуків у приміщенні міської ради Полтави.

Нагадаємо СБУ прийшла з обшуками в Полтавську міську раду

Хто причетний до схеми

У СБУ зазначили: причетний депутат міської ради та чиновник одного з управлінь. Традиційно імен чиновників правоохоронці не повідомляють.

Як повідомляють джерела інтернет-видання "Полтавщина", до схеми причетний депутат від фракції "За майбутнє" Євген Дикань. До того ж слідчі дії проводили у кабінеті начальника управління з питань містобудування та архітектури, головного архітектора Полтави Миколи Шевельова. Не оминули обшуки і мера міста Олександра Мамая.



Депутата затримали в особливому порядку

У пресслужбі поліції повідомили, що депутата міської ради затримали. Вирішують питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Суспільне повідомляло, що Диканя у супроводі правоохоронців вивели на вулицю. Надворі обшукували його авто.



Правоохоронці оглянули авто Євгена Диканя

Зверніть увагу! 30 серпня правоохоронці викрили корупційну схему на Херсонщині. Патрульні організували схему поборів з водіїв вантажівок, які їхали перевантаженими. Слідчі відсторонили трьох поліцейських, а також начальника управління області.