В Генеральной прокуратуре опровергли информацию о проведении обысков у Кравченко
НАБУ и САП продолжают следственные действия в рамках спецоперации "Карфаген". По данным СМИ, 4 сентября были проведены обыски у генерального прокурора, его заместительницы и главы Одесской областной государственной администрации.
Однако пресс-секретарь ОГП Марьяна Гайовская в комментарии "Украинской правде" опровергла факт проведения следственных действий.
Что известно об обысках у чиновников?
СМИ ранее сообщали, что НАБУ и САП якобы проводили обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
В то же время причины проведения обысков у каждого из них не уточняются.
По словам Гайовской, ни дома, ни в кабинете генпрокурора следственные действия не проводились.
Известно, что вечером 4 сентября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной спецоперации по разоблачению преступной организации. По версии антикоррупционных органов, к ее деятельности может быть причастен чиновник Офиса генерального прокурора.
Речь идет о деятельности, в рамках которой граждан могли обманывать с помощью организованных телефонных схем. Кроме того, преступную организацию подозревают в легализации имущества, полученного незаконным путем.
Отметим, что народный депутат Алексей Гончаренко написал, что НАБУ задержало начальника кибердепартамента Офиса генпрокурора Сергея Кропиву. Однако официального подтверждения пока нет.
В НАБУ уже обнародовали первые детали операции, в частности фрагмент разговора одного из фигурантов.
В Офисе генерального прокурора заявили, что окажут антикоррупционным органам полное содействие и предоставят всю необходимую информацию в рамках закона. Там также сообщили, что сотрудника ОГП, в отношении которого проверяется возможная причастность к противоправной деятельности, планируют отстранить от исполнения служебных обязанностей на время досудебного расследования.
В настоящее время продолжаются следственные и процессуальные действия. Правоохранители должны установить полный круг лиц, которые могут быть причастны к деятельности организации, а также масштабы ее работы и сумму средств, полученных в результате возможных преступных схем.