В Генеральной прокуратуре опровергли информацию о проведении обысков у Кравченко

НАБУ и САП продолжают следственные действия в рамках спецоперации "Карфаген". По данным СМИ, 4 сентября были проведены обыски у генерального прокурора, его заместительницы и главы Одесской областной государственной администрации.

Однако пресс-секретарь ОГП Марьяна Гайовская в комментарии "Украинской правде" опровергла факт проведения следственных действий.

Что известно об обысках у чиновников?

СМИ ранее сообщали, что НАБУ и САП якобы проводили обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

В то же время причины проведения обысков у каждого из них не уточняются.

По словам Гайовской, ни дома, ни в кабинете генпрокурора следственные действия не проводились.

Известно, что вечером 4 сентября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной спецоперации по разоблачению преступной организации. По версии антикоррупционных органов, к ее деятельности может быть причастен чиновник Офиса генерального прокурора.

Речь идет о деятельности, в рамках которой граждан могли обманывать с помощью организованных телефонных схем. Кроме того, преступную организацию подозревают в легализации имущества, полученного незаконным путем.

Отметим, что народный депутат Алексей Гончаренко написал, что НАБУ задержало начальника кибердепартамента Офиса генпрокурора Сергея Кропиву. Однако официального подтверждения пока нет.

В НАБУ уже обнародовали первые детали операции, в частности фрагмент разговора одного из фигурантов.

В Офисе генерального прокурора заявили, что окажут антикоррупционным органам полное содействие и предоставят всю необходимую информацию в рамках закона. Там также сообщили, что сотрудника ОГП, в отношении которого проверяется возможная причастность к противоправной деятельности, планируют отстранить от исполнения служебных обязанностей на время досудебного расследования.

В настоящее время продолжаются следственные и процессуальные действия. Правоохранители должны установить полный круг лиц, которые могут быть причастны к деятельности организации, а также масштабы ее работы и сумму средств, полученных в результате возможных преступных схем.