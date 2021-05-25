Обыски у Кличко выгодны и мэру Киева, и Зеленскому, – Соляр

Между Офисом Президента и мэром Киева Виталием Кличко обострилось противостояние. За последние 10 дней на коммунальных предприятиях столицы и департаментах Киевской городской государственной администрации правоохранители провели почти 70 обысков.

Местные проблемы, возникающие в Киеве на государственном уровне, выгодны и Владимиру Зеленскому, и Виталию Кличко. Такое мнение в блоге "Подгорает" выразила Екатерина Соляр.

Больше читайте здесь Зеленский vs Кличко: местные проблемы Киева возникли на государственном уровне

По ее словам, трудно понять, история с обысками – о политике, или о справедливости. По мнению ряда экспертов, такая ситуация выгодна обеим сторонам.

Президенту, потому что, если все получится, он запишет плюс одну победу в свой список достижений. И Кличко, потому что он набирает баллов как политик,

– отметила Соляр.

Она отметила, что до этого Кличко не фигурировал в президентских рейтингах, а теперь фигурирует.

"Конфликт между городом и государством можно решить раз и навсегда. Для этого надо проголосовать за соответствующий закон о столице, который уже год лежит и ждет своего часа", – сказала журналистка.

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О каких обыски речь: коротко