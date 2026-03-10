Оформил имения на 4-летнего сына: полиция Испании обыскивает олигарха, близкого к Путину

9 марта испанские правоохранители провели обыски в нескольких имениях на Майорке. Они могут принадлежать подсанкционному российскому олигарху Николаю Колесову, приближенному к президенту Путину.

Еще прошлым летом журналисты Фонда борьбы с коррупцией раскрыли, что бизнесмен владеет по меньшей мере пятью объектами недвижимости на Майорке, переоформленными на родственников, включая малых детей. Об этом пишет El Pais.

Что известно об обысках у олигарха Колесова?

Обыски начались после 13:00. Десятки полицейских прибыли по меньшей мере в два имения Колесова: виллы в районе Кала Виньес и дома в комплексе Sol de Mallorca – одном из самых дорогих районов южного муниципалитета Кальвия.

Оба эти объекты, а также третий, были приобретены в 2024 году на имя четырехлетнего сына олигарха. Еще одна недвижимость оформлена на малолетнюю дочь, а последняя – на сестру Колесова в возрасте более 70 лет.

Ранее все эти дома принадлежали российским оборонным компаниям, связанным с бизнесменом. Полицейские отказались предоставлять дополнительные детали из-за тайны расследования, которое ведет Генеральная комиссариатура информации.

Почему Колесов попал в санкционные списки ЕС?

Колесов находится под санкциями ЕС с декабря 2024 года.

69-летний олигарх является генеральным директором компании АО "Вертолеты России", основного производителя вертолетов для российской армии.

ЕС объяснил санкции тем, что компания является ключевым элементом российского военно-промышленного комплекса, и ее техника используется в войне против Украины.

Биография Колесова тесно связана с российским режимом и оборонной промышленностью.

Он был депутатом Государственного совета Республики Татарстан, в 2007 году стал губернатором Амурской области. Через год подал в отставку и стал генеральным директором холдинга "Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ).

Справка: КРЭТ – это крупнейший российский холдинг в сфере радиоэлектроники, основан в 2009 году. Он входит в состав госкорпорации "Ростех". Компания специализируется на производстве авионики (бортового оборудования) для военных и гражданских самолетов и вертолетов, а также систем радиоэлектронной борьбы.

С тех пор Колесов постоянно работает в военно-промышленном секторе. В 2019 году он возглавил совет директоров ОАО "Завод Элекон" – производителя электронных компонентов для военной техники, который ранее владел одной из майорских недвижимостей перед ее переоформлением на детей олигарха. Через два года он стал генеральным директором АО "Вертолеты России". Эту должность занимает и по сей день.

