Ще минулого літа журналісти Фонду боротьби з корупцією розкрили, що бізнесмен володіє щонайменше п'ятьма об'єктами нерухомості на Майорке, переоформленими на родичів, включно з малими дітьми. Про це пише El Pais.

Що відомо про обшуки в олігарха Колесова?

Обшуки почалися після 13:00. Десятки поліцейських прибули щонайменше до двох маєтків Колесова: вілли в районі Кала Віньєс та будинку у комплексі Sol de Mallorca – одному з найдорожчих районів південного муніципалітету Кальвія.

Обидва ці об'єкти, а також третій, були придбані у 2024 році на ім'я чотирирічного сина олігарха. Ще одна нерухомість оформлена на малолітню дочку, а остання – на сестру Колесова віком понад 70 років.

Раніше всі ці будинки належали російським оборонним компаніям, пов'язаним з бізнесменом. Поліцейські відмовилися надавати додаткові деталі через таємницю розслідування, яке веде Генеральна комісаріатура інформації.

Чому Колесов потрапив у санкційні списки ЄС?

Колесов перебуває під санкціями ЄС з грудня 2024 року.

69-річний олігарх є генеральним директором компанії АТ "Вертольоти Росії", основного виробника гелікоптерів для російської армії.

ЄС пояснив санкції тим, що компанія є ключовим елементом російського військово-промислового комплексу, і її техніка використовується у війні проти України.

Біографія Колесова тісно пов'язана з російським режимом та оборонною промисловістю.

Він був депутатом Державної ради Республіки Татарстан, у 2007 році став губернатором Амурської області. Через рік подав у відставку та став генеральним директором холдингу "Концерн "Радіоелектронні технології" (КРЕТ).

Довідка: КРЕТ – це найбільший російський холдинг у сфері радіоелектроніки, заснований у 2009 році. Він входить до складу держкорпорації "Ростех". Компанія спеціалізується на виробництві авіоніки (бортового обладнання) для військових і цивільних літаків та вертольотів, а також систем радіоелектронної боротьби.

З того часу Колесов постійно працює у військово-промисловому секторі. У 2019 році він очолив раду директорів ВАТ "Завод Елекон" – виробника електронних компонентів для військової техніки, який раніше володів однією з майорських нерухомостей перед її переоформленням на дітей олігарха. Через два роки він став генеральним директором АТ "Вертольоти Росії". Цю посаду обіймає й донині.

Останні новини про західні санкції проти Росії

  • Адміністрація Трампа розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії. Обговорюються різні варіанти часткового зняття обмежень, зокрема дозвіл певним країнам, таким як Індія, купувати російську нафту без американських штрафів.

  • Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинувачує Україну у високих цінах на пальне через блокування постачання російської нафти трубопроводом "Дружба". Орбан звернувся до Єврокомісії з вимогою зняти енергетичні санкції з Росії, вважаючи, що це загрожує енергобезпеці ЄС.

Україна запровадила санкції проти 10 російських транспортно-логістичних компаній, що підтримують, зокрема, армію Росії на окупованих територіях. Обмеження також стосуються поштових операторів, які сприяють імпорту товарів подвійного призначення, зокрема електроніки та дронів.