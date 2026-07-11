"Обыски в компании были незаконными": производитель дронов Vyriy выступил с заявлением на фоне скандала

7 июля сотрудники ГБР провели обыски в компании Vyriy Industries и у ее директора Алексея Бабенко. В самой компании заявили о неправомерности этих обысков, поскольку они проводились без судебного постановления.

Оборонная компания Vyriy Industries провела пресс-конференцию, в ходе которой опровергла версию следствия о якобы искусственном завышении стоимости дронов, поставлявшихся государству.

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Как проходили обыски и почему они незаконны?

По словам Алексея Бабенко, правоохранители ГБР одновременно провели обыски на производственных площадках компании, в офисе, а также по месту жительства руководителей и контрагентов.

Обыски проводились без решения суда – в качестве неотложных следственных действий. В ходе них были изъяты рабочая и личная техника, компьютеры, оборудование и средства, предназначенные для выплаты зарплат.

Мы считаем такие действия неправомерными и ожидаем, что дальнейшие процессуальные действия будут происходить исключительно в рамках закона,

– заявили в компании.

Почему претензии относительно завышения цен являются безосновательными?

В компании отметили, что в уголовном производстве она имеет статус свидетеля, сотрудничает со следствием и уже предоставила всю необходимую документацию. Производство касается проверки возможного завышения цен на беспилотники.

В Vyriy Industries заявили, что открытые рыночные данные это опровергают.

По информации компании, в 2025 году ее радиодроны продавались в среднем на 26% дешевле рыночной цены, а дроны на оптоволокне – почти на 50% дешевле.

Также в компании сообщили, что сейчас она производит около четверти всех FPV-дронов в Украине. Значительную часть продукции поставляют через платформы DOT-Chain Defence и Brave1 Market, где военные сами выбирают производителя.

По словам Бабенко, претензии относительно завышения цен беспочвенны, ведь компания давно известна одними из самых низких цен на рынке.

Бабенко также отверг обвинения в выводе средств через ФЛП. По его словам, компания закупает комплектующие у сотен украинских производителей, многие из которых работают как физические лица-предприниматели.

Кроме того, как резидент "Дия.City", компания может легально выплачивать прибыль с более низкой налоговой нагрузкой, поэтому использование каких-либо схем не имеет экономического смысла.

Как обыски повлияли на работу Vyriy Industries?

В Vyriy заявили, что самая большая проблема после обысков – это вынужденное отвлечение инженеров и руководства от работы над производством дронов.

В то же время Vyriy Industries заверила, что продолжает сотрудничать со следствием и выполняет все контракты для Сил обороны Украины и международных партнеров.

Компания готова открыто показать структуру себестоимости своих дронов и рассчитывает на такую же прозрачность со стороны правоохранительных органов.

Мы ни с кем не воюем, кроме россиян. Наша главная задача сейчас – чтобы эта ситуация никоим образом не повлияла на обеспечение военных,

– подчеркнул Бабенко.

Он добавил, что даже в день обысков компания отгрузила на фронт очередную партию из нескольких тысяч дронов.

С чего начался скандал?

7 июля "Украинская правда" сообщила об обысках у производителя дронов и генерального директора компании Алексея Бабенко. Позже появилось разъяснение от ГБР.

В бюро рассказали, что в течение 2025 года частное предприятие поставило беспилотные летательные аппараты различных типов и модификаций по государственным контрактам на общую сумму почти 7 миллиардов гривен.

Следователи проверяют, не завышала ли компания стоимость беспилотников, искусственно добавляя к их цене завышенные производственные, административные и другие расходы. Речь идет о дронах, которые закупались за бюджетные средства.

Также правоохранители выясняют, не использовалась ли для финансовых операций сеть ФЛП и компаний с признаками фиктивности. По версии следствия, это могло способствовать искусственному увеличению расходов предприятия и выводу средств.

По данным Государственной службы финансового мониторинга, выявлены финансовые операции на сумму более 197 миллионов гривен. Следствие выясняет, могли ли эти средства быть легализованы незаконным путем.

Правоохранители уже выявили более 150 ФЛП, которых, по их версии, могли использовать в схеме. Среди них – мастера маникюра, студенты и работники магазинов. Часть из них уже допросили в качестве свидетелей. Они заявили, что не вели предпринимательской деятельности, а лишь за вознаграждение предоставили свои документы для регистрации ФЛП.