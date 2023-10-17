Обыски в FESTrepublic: 2000 сотрудников холдинга получали зарплаты "в конверте", – БЕБ

БЕБ 17 октября провело обыски в FESTrepublic. Удалось установить, что 2000 сотрудников холдинга "!Фест" получали зарплату "в конверте".

Обыски состоялись днем 17 октября по улице Старознесенской. Там же расположены офисы компании "!Фест".

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Что говорят в БЭБ

Впоследствии в БЭБ прокомментировали обыски и заявили, что разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Там подчеркнули: говорится о холдинге, в который входят: 60 ресторанов и торговых точек.

Удалось установить, что около 2000 сотрудников получали зарплату двумя частями: официально (с уплатой всех необходимых платежей) – минимальную и неофициальную.

Для выплаты последней каждый сотрудник во время приема на работу оформлял к карточке для выплат заработной платы дубликат, передавший в отдел кадров,

– говорится в сообщении.

На "неофициальную" зарплата поступала раз в месяц – два. Так компания уклонялась от уплаты:

военного сбора;

Единого социального взноса;

НДФЛ.

По предварительным данным, говорится об ущербе в размере более 50 миллионов гривен.

В настоящее время продолжаются следственные действия.