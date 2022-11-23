О позиции Украины по УПЦ Московского Патриархата объяснили в Центре стратегических коммуникаций. Там отметили, что Украина является религиозно и конфессионально толерантным государством, не вмешивающимся в дела религиозных организаций и общин, кроме случаев, связанных с нарушением ими законодательства.

После зверств в Буче и Мариуполе: в Киево-Печерской лавре молятся за Россию

Киево-Печерская лавра стала центром российской пропаганды

По информации ЦСК, отдельные священнослужители УПЦ МП обоснованно подозреваются в ведении деятельности в ущерб национальной безопасности Украины. Следственные действия в Киево-Печерской лавре связаны с расследованием фактов использования обители для ведения российской пропаганды, укрывательства там оружия и агентуры.

Как отмечают в Центре стратегических коммуникаций, законопослушным священнослужителям и прихожанам УПЦ МП в Украине ничего не угрожает.

Реальную угрозу приходам и культовым сооружениям УПЦ МП представляют российские военные формирования, отличившиеся варварскими обстрелами церквей, в частности, Святогорской лавры.

Согласно сообщению ЦСК, следственные действия в Киево-Печерской лавре – это внутреннее дело Украины, поэтому заявления Пескова о "войне Украины с русской православной церковью" – это просто еще один пример противоправного вмешательства Москвы за рамки собственной компетенции.

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