Про позицію України щодо УПЦ Московського Патріархату пояснили у Центрі стратегічних комунікацій. Там зазначили, що Україна є релігійно та конфесійно толерантною державою, яка не втручається у справи релігійних організацій і громад – окрім випадків, пов’язаних з порушенням ними законодавства.

До теми Після звірств у Бучі та Маріуполі: у Києво-Печерській лаврі моляться за Росію

Києво-Печерська лавра стала осередком російської пропаганди

За інформацією ЦСК, окремі священнослужителі УПЦ МП обґрунтовано підозрюються у веденні діяльності на шкоду національній безпеці України. Слідчі дії у Києво-Печерській лаврі пов’язані з розслідуванням фактів використання обителі для ведення російської пропаганди, переховування там зброї та агентури.

Як зазначають у Центрі стратегічних комунікацій, законослухняним священнослужителям та парафіянам УПЦ МП в Україні нічого не загрожує.

Реальну загрозу парафіям та культовим спорудам УПЦ МП становлять російські військові формування, які відзначилися варварськими обстрілами церков, зокрема Святогірської лаври.

Згідно з повідомленням ЦСК, слідчі дії у Києво-Печерській лаврі – це внутрішня справа України, тому заяви Пєскова про "війну України з російською православною церквою" – це просто ще один приклад протиправного втручання Москви за рамки власної компетенції.

Скандал з Києво-Печерською лаврою: що відомо