По словам Бондаренко, все документы, представленные в постановлении на обыск, следователям уже предоставили добровольно. Детали пока не раскрывают.

Обратите внимание Дочь и эксдружина заместителя командира получали "боевые", находясь в тылу – ДБР

Определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева касается помещений и кабинетов только Киевской городской военной администрации, а именно производства – командировки в КМВА солдат, часть из которых параллельно являются депутатами Киевсовета,

– заявил Бондаренко.

ДБР задержали правоохранителей со Львовщины

ДБР задержало двух правоохранителей из Львовской области. Мужчин подозревают в том, что они требовали взятку у жителей Днепропетровщины, работающих в благотворительном фонде. Следствие установило, что еще в 2022 году благотворители вроде бы пытались пересечь границу с фейковыми документами.

Речь идет о представителях фонда, который закупает необходимое для защитников и защитниц оборудование в странах Европы. В ДБР заявили, что правоохранители требовали у представителей благотворительного фонда взятку в размере 5 тысяч долларов. Их вроде бы нужно было заплатить за закрытие "уголовного производства".