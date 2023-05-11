За словами Бондаренка, усі документи, подані в ухвалі на обшук, слідчим вже надали добровільно. Деталі наразі не розкривають.

Зверніть увагу Донька та ексдружина заступника командира отримували "бойові", перебуваючи в тилу, – ДБР

Ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва стосується приміщень та кабінетів тільки Київської міської військової адміністрації, а саме провадження – відрядження до КМВА солдатів, частина із яких паралельно є депутатами Київради,

– заявив Бондаренко.

ДБР затримало правоохоронців з Львівщини

ДБР затримало двох правоохоронців з Львівщини. Чоловіків підозрюють у тому, що вони вимагали хабар у жителів Дніпропетровщини, які працюють у благодійному фонді. Слідство встановило, що ще 2022 року благодійники начебто намагалися перетнути кордон з фейковими документами.

Мовиться про представників фонду, який закуповує необхідне для захисників та захисниць обладнання в країнах Європи. У ДБР заявили, що правоохоронці вимагали у представників благодійного фонду хабар у розмірі 5 тисяч доларів. Їх начебто треба було заплатити за закриття "кримінального провадження".