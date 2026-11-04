НАБУ пришло с обысками к еще двум высокопоставленным сотрудникам СБУ: СМИ назвали имена

В рамках спецоперации "Карфаген" детективы НАБУ проводят обыски еще у двух высокопоставленных сотрудников Службы безопасности Украины. СМИ удалось узнать их имена.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

У кого проводят обыски?

4 ноября НАБУ пришло с обысками к начальнику Главного управления внутренней безопасности СБУ Антону Кравчуку. Впоследствии издание сообщило, что следственные действия также проводятся у первого заместителя начальника Главного управления "Д" Департамента защиты национальной государственности СБУ Александра Ковальчука.

Ранее стало известно о следственных действиях у первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуки. По данным НАБУ, во время одного из обысков высокопоставленный чиновник угрожал детективам применением огнестрельного оружия и блокировал доступ к месту проведения следственных действий.

Охрана Дуки якобы угрожала детективам оружием, на котором были включены лазерные целеуказатели. СМИ обнародовали кадры, на которых видны сотрудники НАБУ возле дома генерала СБУ.

Что известно о новых деталях операции "Карфаген"?

Напомним, 4 ноября детективы НАБУ и прокуроры САП проводят около 70 обысков по всей Украине в рамках спецоперации "Карфаген". Она направлена на разоблачение преступной организации, которая систематически передавала неправомерную выгоду высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за прикрытие незаконного бизнеса.

К организации могли быть привлечены должностные лица СБУ, Национальной полиции, Офиса Генерального прокурора и представители криминальной среды. Под прикрытием правоохранителей участники группировки обеспечивали работу мошеннических колл-центров, продажу наркотиков, незаконное производство контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.

В СБУ подтвердили проведение обысков на основании судебных постановлений и заявили, что содействуют процессуальным действиям антикоррупционных органов. Национальная полиция также отстранила от исполнения обязанностей сотрудников, в отношении которых НАБУ проводило следственные действия, на время служебного расследования.