Миллионы в диване: появилось видео обысков экс-заместителя министра обороны – Миронюка

Обнародовали видео обысков экс-заместителя министра обороны Александра Миронюка. В его диване обнаружили почти миллион долларов.

Правоохранители передали журналистам видео из обыска дома Миронюка, который проводили в августе 2022 года. На нем были сняты момент изъятия средств во время следственных действий.

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Что видно на видео

Александр Миронюк был заместителем министра обороны Андрея Тарана в 2020-2021 годах. Он занимался департаментом закупок и был уволен с должности в июле 2021 года. Миронюк является фигурантом расследования о мошенничестве на закупках Министерства обороны.

На видео видно мужчину, вероятно следователя, достающего из боковой ниши у дивана пачки денег и складывающего их в огромную кучу на матрас.

Обыски у Миронюка: смотрите видео

В общем, тогда во время обысков у Миронюка нашли 17 миллионов 78 тысяч гривен, 400 тысяч 100 долларов и 100 тысяч 380 евро. Постановлением следователя эти деньги признали вещественными доказательствами в уголовном производстве и следователи сразу же обратились в суд, чтобы их арестовать.

Суд постановил вернуть деньги Миронюку

7 сентября 2022 года следователь судья Печерского райсуда отказался арестовывать миллионы Миронюка. 12 сентября Печерский суд арестовал деньги, однако все эти решения отсутствуют в судебном реестре.

А через 2 месяца, 17 ноября, адвокаты Миронюка из-за Киевского апелляционного суда отменили арест. Судья тогда заявил, что следователи не предоставили достаточно доказательств того, что деньги являлись объектом или результатом преступления. Кроме того, в Едином реестре досудебных расследований не было информации о причастности Миронюка к делу или сообщении ему о подозрении.

Между тем, следователи и полиция продолжали убеждать, что Миронюк не просто причастен, но и мог быть среди организаторов преступной схемы.

8 декабря 2022 Печерский суд дополнительно обязал полицию безотлагательно вернуть Миронюку его миллионы. Определение по-тихому обнародовали под Новый год, 27 декабря.

Впоследствии журналисты "Украинской правды" выяснили, что сразу после обысков Миронюк предоставил суду "документ", что деньги с дивана якобы были не его. Мол, их ему одолжила 86-летняя жительница Харькова Элеонора Думиньш.

Сама Думиньш является родственницей основателей харьковского "ХАДО-холдинга", среди прочего занимающегося производством винтовок. Этот холдинг имеет давние рабочие отношения с государственным спецэкспортером "Прогресс", в котором до и после работы в Минобороны трудоустроен Миронюк.