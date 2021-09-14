Обжалование в судах должно быть бесперспективным, – Малюська о законе об олигархах

Парламент активно готовит законопроект о статусе олигарха ко второму чтению. Министр юстиции Денис Малюска рассказал о том, не заблокируют ли нардепы законодательную инициативу своими правками и смогут ли состоятельные люди обжаловать свое попадание в реестр олигархов.

Глава Минюста в интервью отметил, что пока что нардепы подали 1,2 тысячи правок. По словам Малюськи, этого недостаточно, чтобы заблокировать прохождение законопроекта.

Интересно Денисова говорит, что законопроект об олигархах противоречит Конституции

Смогут ли олигархи обжаловать решение

Как объяснил Малюська, люди, которые получат статус олигарха, смогут обжаловать это решение в украинских судах. В частности, с этим вопросом обращаться в Верховный Суд.

Очевидно, что такие иски будут. Не исключаю и возможность этих лиц пойти в ЕСПЧ. Они могут идти в суды или не идти, но подчеркиваю, наша задача – сделать закон максимально эффективным и максимально надежным в применении, чтобы обжалование в судах было бесперспективным делом,

– подчеркнул министр.

В то же время он отказался называть фамилии тех, кто может попасть в реестр олигархов, отметив, что текст документа не имеет положений, которые бы исключали попадание в него Игоря Коломойского.

Закон об олигархах: главное

В начале июля 2021 года нардепы поддержали в первом чтении законопроект об олигархах. Его инициатором выступил Владимир Зеленский после одного из заседаний СНБО. Чтобы принять законопроект в целом, необходимо рассмотреть много правок, которые уже подали нардепы.

Для получения статуса олигарха по этой законодательной инициативе, надо отвечать минимум 3 критериям из 4:

занимать высшие государственные должности,

иметь мандат или финансировать политические партии,

владеть или контролировать СМИ,

быть конечным бенефициаром предприятия, являющегося естественной монополией или иметь активы, превышающие 2 миллиарда гривен.

Ранее сообщалось, что вопрос о внесении конкретного человека в реестр будет решать Совет национальной безопасности и обороны.