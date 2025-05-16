Линия фронта претерпела ряд изменений за сутки: новый обзор боевых действий и карты от ISW

В отчете Института изучения войны от 16 мая указано на ряд изменений на линии фронта в Украине. Аналитики из США изучили свежие геолокационные данные.

Свои выводы они описали и показали на картах. 24 Канал со ссылкой на ISW расскажет об этом подробно.

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Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 16 мая

Бои в Курской области продолжались 14 и 15 мая, ограниченные атаки россияне продолжали и на северо-западе Белгородской области. Подтвержденного прогресса не было.

области продолжались 14 и 15 мая, ограниченные атаки россияне продолжали и на северо-западе Белгородской области. Подтвержденного прогресса не было. Наступательные операции на севере Сумской области оккупантам успехов не принесли, так же на севере Харьковской области, на Купянском направлении и до Боровой.

области оккупантам успехов не принесли, так же на севере Харьковской области, на Купянском направлении и до Боровой. Российские войска продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные видеозаписи от 15 мая свидетельствуют, что они прошли в центральной части Торского, что к востоку от Лимана.

Так изменилась линия фронта в Украине и России за 15 мая / Карты ISW

На Северском направлении и на Часов Яр враг не продвинулся. В районе же Торецка успехи имели украинские силы. Геолокационные кадры от 15 мая показывают, что они прошли к северу от Торецка.

успехи имели украинские силы. Геолокационные кадры от 15 мая показывают, что они прошли к северу от Торецка. На Покровском направлении изменений не зафиксировано, но на Новопавловском направлении россияне продвинулись. Видео показывают их механизированный штурм и движение на юг от Новосергиевки, что на северо-восток от Новопавловки.

направлении россияне продвинулись. Видео показывают их механизированный штурм и движение на юг от Новосергиевки, что на северо-восток от Новопавловки. На Кураховском направлении без изменений, но у Великой Новоселки россияне продвинулись – захватили Вольное Поле, что к западу от города. Далее на западе Запорожской области без изменений, и на Херсонском направлении так же.

Подытоживая, ISW отметил, что украинские войска продвинулись вблизи Торецка, а российские – вблизи Лимана, Новопавловки и Великой Новоселки.

Заметим, что в отчете за минувшие сутки Институт указывал, что украинские войска достигли успеха под Покровском, продвинувшись в западной части Мирного и центральной части Лисовки. Оккупанты же продвинулись в направлении Купянска, Торецка, Курахово и Великой Новоселки.