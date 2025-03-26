26 марта, 02:58
ВСУ продвигаются на Белгородщине, а россияне – на Сумщине и возле Роботино: обзор фронта от ISW
Основні тези
- ВСУ продвинулись на запад от Демидовки и на северо-запад от Поповки в Белгородской области, тогда как российские войска продвинулись на восток в пределах Журавки в Сумской области.
- Российские войска имели успех на Торецком направлении, продвинувшись в северо-западной части Торецка и центральной части Александрополя.
- Наступательные действия российских войск на Харьковском, Купянском, Лиманском, Покровском и Северском направлениях не принесли успеха.
Институт изучения войны 26 марта обновил данные по ситуации на фронте. ВСУ удалось продвинуться вдоль границы в Белгородской области, а россиянам – на Сумщине и нескольких других участках.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на свежий отчет Института изучения войны.
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Отчет ISW по ситуации на фронте 26 марта
- Так, спутниковые снимки показывают, что россиянам удалось продвинуться на восток на в пределах Журавки Сумской области.
- В то же время Вооруженные Силы, вероятно, продвинулись на запад от Демидовки и на северо-запад от Поповки, что в Белгородской области.
- 25 марта российские войска продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но не продвинулись. Такая же ситуация и на Купянском и Лиманском направлениях, а также у Боровой.
- Также в течение суток оккупантам не удалось достичь успехов и на Северском направлении. Относительно Часового Яра, то 24 и 25 марта российские войска вели наступательные действия у самого города и на юг в направлении Предтечиного и Дилиевки – результатов враг не имел.
- Все же враг имел успех на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 25 марта, показывают, что российские войска продвинулись в северо-западной части Торецка и центральной части Александрополя, что к юго-западу от Торецка. Дополнительные фото за 21 марта показывают, что российские войска продвинулись на юго-восточную окраину Щербиновки.
- Покровское направление было стабильным: Институт изучения войны не нашел доказательств продвижения россиян. По неподтвержденным данным ВСУ могли занять примерно половину Соленого, примерно половину Тарасовки и жилые массивы возле Котлиного.
- Также россияне продолжали наступление на Кураховском направлении, однако без подтвержденных продвижений. Без успехов врага и в направлении Большой Новоселки.
- К сожалению, россияне имели успех в Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 24 и 25 марта, показывают, что оккупанты продвинулись в центре Степного (северо-западнее Роботино) и в южной части Лобкового (северо-западнее Роботино).
- На Днепровском направлении, несмотря на атаки врага, изменений не фиксируют.