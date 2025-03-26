ВСУ продвигаются на Белгородщине, а россияне – на Сумщине и возле Роботино: обзор фронта от ISW

Институт изучения войны 26 марта обновил данные по ситуации на фронте. ВСУ удалось продвинуться вдоль границы в Белгородской области, а россиянам – на Сумщине и нескольких других участках.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на свежий отчет Института изучения войны. Смотрите также Россия провела 183 атаки на фронте, больше всего страдает Покровск, – Генштаб Отчет ISW по ситуации на фронте 26 марта Так, спутниковые снимки показывают, что россиянам удалось продвинуться на восток на в пределах Журавки Сумской области.

В то же время Вооруженные Силы, вероятно, продвинулись на запад от Демидовки и на северо-запад от Поповки, что в Белгородской области.

25 марта российские войска продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но не продвинулись. Такая же ситуация и на Купянском и Лиманском направлениях, а также у Боровой.

Также в течение суток оккупантам не удалось достичь успехов и на Северском направлении. Относительно Часового Яра, то 24 и 25 марта российские войска вели наступательные действия у самого города и на юг в направлении Предтечиного и Дилиевки – результатов враг не имел. Все же враг имел успех на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 25 марта, показывают, что российские войска продвинулись в северо-западной части Торецка и центральной части Александрополя, что к юго-западу от Торецка. Дополнительные фото за 21 марта показывают, что российские войска продвинулись на юго-восточную окраину Щербиновки.

Покровское направление было стабильным: Институт изучения войны не нашел доказательств продвижения россиян. По неподтвержденным данным ВСУ могли занять примерно половину Соленого, примерно половину Тарасовки и жилые массивы возле Котлиного.

Также россияне продолжали наступление на Кураховском направлении, однако без подтвержденных продвижений. Без успехов врага и в направлении Большой Новоселки.

К сожалению, россияне имели успех в Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 24 и 25 марта, показывают, что оккупанты продвинулись в центре Степного (северо-западнее Роботино) и в южной части Лобкового (северо-западнее Роботино).

На Днепровском направлении, несмотря на атаки врага, изменений не фиксируют.