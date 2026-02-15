Оккупанты снова продвинулись в Донецкой и Харьковской областях: обзор фронта и карты от ISW

Силы обороны Украины держат фронт на всех направлениях, к тому же атакуя цели россиян в глубоком тылу. Впрочем, в течение последних дней вражеские войска продолжали наступательные действия сразу на нескольких направлениях. Кое-где они смогли достичь тактических успехов.

В то же время продвижение на определенных участках линии соприкосновения имели и украинские бойцы. Соответствующие данные содержатся в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

Какие изменения произошли на ключевых направлениях фронта?

По имеющимся геолокационным данным, подразделения страны-агрессора продвинулись в северной части Симиновки, а также в районе Вильчи к северо-востоку от Харькова. Предположительно, ранее они установили контроль над Лиманом на этом участке и расширили зону присутствия севернее Симиновки. Также появлялись неподтвержденные сообщения о продвижении в сторону Зеленого.

К слову, ранее сообщалось. что враг накопил значительные силы именно вблизи Лимана в Донецкой области.

Бои продолжались в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Графского, Старицы и других приграничных населенных пунктов.

На Купянском участке российские войска атаковали, однако линия фронта осталась без изменений. Украинские военные отмечают, что часть российских подразделений в районе Купянска имеет проблемы со связью и логистикой, что существенно ограничивает их боеспособность.

В районе Боровой зафиксировано продвижение российских сил в восточной части Богуславки. Бои продолжались также вблизи ряда населенных пунктов вокруг Боровой. На Славянском направлении российские войска незначительно продвинулись в Никифоровке. Активные боевые действия продолжались на подступах к Лиману, в районах Дробышево, Заречного, Закитного и вдоль Северского Донца.

В то же время украинские силы недавно продвинулись на Александровском направлении.

Что происходит на линии соприкосновения: смотрите карты от ISW

В районе Константиновки российские силы продвинулись севернее Яблоновки. Украинские силы сохраняют контроль над ключевыми объектами, в частности железнодорожной станцией в южной части Константиновки. Бои продолжались также в районах Новомаркового, Плещеевки, Клебан-Быка, Степановки и вблизи Дружковки. Часть зафиксированных действий противника имела характер проникновений без изменения линии боевого соприкосновения.

На Покровском направлении и в районе Доброполья российские войска осуществляли атаки с нескольких направлений, в частности вблизи Родинского, Котлиного, Удачного, а также в сторону Сергеевки и Шевченко. Несмотря на интенсивность боев, продвижений не подтверждено. В то же время украинские силы нанесли удар по складу боеприпасов в тыловом районе вблизи Новоэкономичного.

Отметим, военнослужащий Андрей Отченаш рассказал, что сложные погодные условия существенно затрудняют передвижение российских подразделений. По его словам, среди оккупантов на Покровском направлении фиксируются случаи сильного обморожения, а также есть сообщения о гибели военных из-за переохлаждения.

На Ореховском, Гуляйпольском и Херсонском направлениях российские войска продолжали ограниченные наступательные действия, однако без подтвержденных продвижений.

На правобережье Днепра ситуация остается напряженной. Российские войска осуществляют ограниченные штурмовые действия, ведут разведку побережья и логистическую подготовку.

Как Силы обороны противостоят врагу?