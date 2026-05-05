Соответствующие данные приводят аналитики Института изучения войны (ISW). В последнее время ни одна из сторон не имела заметных продвижений.

Какова ситуация на основных направлениях?

На севере и северо-востоке от Харькова российские войска продолжали наступательные действия, одновременно украинские подразделения осуществляли контратаки. По словам украинских военных, противник и в дальнейшем пытается штурмовать малыми пехотными группами, используя легкий транспорт – мотоциклы, электроскутеры и багги, однако эти попытки остаются безуспешными.

На Великобурлукском направлении боевой активности не зафиксировано. На участке возле Купянска и в районе Борова российские силы проводили ограниченные атаки, но без подтвержденных продвижений. В то же время появлялись заявления о возможном продвижении у Глушковки, однако они не имеют подтверждения.

Вместе с тем, украинские силы нанесли серии ударов по военным объектам страны-агрессора на оккупированной территории Луганской области.

К слову, в ночь на 3 мая подразделения беспилотных систем ВСУ нанесли удары по целям также и во временно оккупированном Мариуполе. По предварительным данным, один из ударов пришелся на здание, где находились российские военные. Как сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, сейчас район поселка Старый Крым перекрыт, а въезд туда находится под усиленным контролем.

На Славянском направлении российские войска предприняли попытку проникновения, но без результата. Украинские силы не только удерживают позиции, но и контратакуют, в частности вблизи Рай-Александровки, несмотря на заявления российской стороны об обратном.

В направлении Константиновки бои продолжаются, но продвижение россиян не зафиксировано. Аналогичная ситуация и у Доброполья – атаки были, однако без изменений линии фронта. На Покровском направлении российские войска продолжают штурмы и проводят локальные попытки проникновения, но без успеха.

Украинские силы наносят удары по противнику, в частности в районе Гришино. В то же время российское командование, вероятно, готовится к активизации боев: перебрасывает подразделения, в частности специалистов по беспилотным системам, и обустраивает точки управления дронами для контроля воздушного пространства и ударов по логистике.

В районах Новопавловки и Александровки также продолжались бои, но без подтвержденных изменений позиций. На Запорожском отрезке, в частности в районе Гуляйполя, российские силы осуществляли атаки и авиаудары, однако без продвижения.

Подобная ситуация и на западе Запорожской области. На Херсонском направлении, включая дельту Днепра, противник проводил ограниченные штурмы, но безрезультатно.

Украина бьет по НПЗ россиян: какие последствия?

Россия фактически каждую ночь подвергается атакам украинских беспилотников, которые нередко имеют серьезные последствия. Примером являются удары по НПЗ в Туапсе, после которых там развернулась масштабная экологическая проблема.

Комментируя ситуацию на Киевском форуме по безопасности, дипломат и бывший посол США Стивен Пайфер отметил, что Соединенные Штаты частично ослабляют санкции против российского нефтяного экспорта. По его мнению, в такой ситуации Украина логично пытается компенсировать это собственными действиями, в частности ударами по энергетической инфраструктуре страны-агрессора.

Так, недавно в Ленинградской области России в районе порта Приморска зафиксировали атаку неизвестных беспилотников, в результате чего возникли пожары. По предварительным данным, под удар могли попасть нефтеналивной причал, а также зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь".

Кроме того, за два отдельных рейда СБУ было существенно повреждено линейную производственно-диспетчерскую станцию "Пермь". По имеющейся информации, уничтожены все резервуары объемом по 50 тысяч кубометров, а сам объект выведен из строя на неопределенное время. Общие убытки могут достигать до 20 миллиардов рублей.

Несмотря на регулярные атаки, как отмечает издание The Wall Street Journal, удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям не вызвали длительных сбоев в работе отрасли. В то же время специалисты фиксируют определенный рост объемов экспорта. В частности, морские поставки нефти остаются на уровне около 3,5 миллиона баррелей в сутки, а цены на сорт Urals повысились на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.