Детали со ссылкой на ISW расскажет 24 Канал. Важно, что другие аналитики, Deep State, в своем анализе рассказали о повторном форсировании Оскола и создании второго российского плацдарма на Харьковщине.

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Что происходит на фронте сейчас

ISW назвали такие ключевые события:

Россияне наносят удары по ВСУ в лесистой местности к юго-востоку от Глубокого (к северу от Харькова). Аналитики считают: это свидетельство того, что Украина восстановила ранее утраченные позиции там.

Оккупанты продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная.

Враг не создал устойчивых позиций на западном берегу канала Северский Донец – Донбасс в пределах Часового Яра, но российские силы проникают через украинские оборонительные линии небольшими группами.

На Покровском направлении захватчики недавно продвинулись вдоль трассы Е50 на северо-восток от Григорьевки (к югу от Покровска), захватили остатки Юрьевки (к юго-западу от Григорьевки) и продвинулись на запад от Пушкино (еще дальше на юго-запад от Юрьевки).

Еще оккупанты продвинулись на север и северо-запад от Курахово. В пределах самого города действует бывший 1-й армейский корпус "ДНР".

Одно из продвижений – к северо-западу от Трудового (к северо-западу от Угледара). Это произошло во время механизированной атаки силами взвода. На направлении Угледар – Великая Новоселка работают операторы беспилотников 14-й гвардейской бригады спецназа РФ.

Карта фронта на 1 декабря / Инфографика ISW

Но нельзя говорить, что оккупанты захватили украинские земли на всех направлениях.

Российские войска продолжили наступательные операции на границе Донецкой и Запорожской областей 30 ноября, но не продвинулись. Они продолжали штурмы на западе Запорожской области, в том числе к северу от Работино вблизи Новодаровки 30 ноября, но не достигли подтвержденного продвижения,

– говорится в заметке.

То же самое было и на левобережной части Херсонской области. В целом ISW подтвердили далеко не все продвижения, которыми хвастались захватчики.