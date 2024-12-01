Деталі з посиланням на ISW розкаже 24 Канал. Важливо, що інші аналітики, Deep State, у своєму аналізі розповіли про повторне форсування Осколу та створення другого російського плацдарму на Харківщині.

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Що відбувається на фронті зараз

ISW назвали такі ключові події:

Росіяни завдають ударів по ЗСУ в лісистій місцевості на південний схід від Глибокого (на північ від Харкова). Аналітики вважають: це свідчення того, що Україна відновила раніше втрачені позиції там.

Окупанти продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна.

Ворог не створив стійких позицій на західному березі каналу Сіверський Донець – Донбас в межах Часового Яру, але російські сили проникають через українські оборонні лінії невеликими групами.

На Покровському напрямку загарбники нещодавно просунулися вздовж траси Е50 на північний схід від Григорівки (на південь від Покровська), захопили залишки Юр'ївки (на південний захід від Григорівки) і просунулися на захід від Пушкіного (ще далі на південний захід від Юр'ївки).

Іще окупанти просунулися на північ і північний захід від Курахового. У межах самого міста діє колишній 1-й армійський корпус "ДНР".

Одне з просувань - на північний захід від Трудового (на північний захід від Вугледара). Це сталося під час механізованої атаки силами взводу. На напрямку Вугледар – Велика Новосілка працюють оператори безпілотників 14-ї гвардійської бригади спецназу РФ.

Карта фронту на 1 грудня / Інфографіка ISW

Та не можна говорити, що окупанти захопили українські землі на всіх напрямках.

Російські війська продовжили наступальні операції на кордоні Донецької та Запорізької областей 30 листопада, але не просунулися. Вони продовжували штурми на заході Запорізької області, в тому числі на північ від Роботиного поблизу Новодарівки 30 листопада, але не досягли підтвердженого просування,

– мовиться в дописі.

Те саме було і на лівобережній частині Херсонської області. Загалом ISW підтвердили геть не всі просування, якими хвалилися загарбники.