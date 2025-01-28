Оккупанты продвинулись вблизи Курахово, бои продолжаются возле Покровска: обзор и карты ISW

Кремль не выводит свое войско из Украины и продолжает штурмовые действия. В Институте изучения войны рассказали, какие изменения на фронте произошли в течение 27 января.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW. Смотрите также Россияне продвинулись вблизи 4 населенных пунктов: DeepState обновили карту Обзор ситуации на фронте от 27 января В понедельник, 27 января, в Курской области продолжались бои, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

продолжались бои, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Харьковское направление. Оккупанты продолжили наземные атаки к северу от Харькова возле Липцов и к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска, но не продвинулись. Вблизи Волчанска украинские войска отбили российский штурм с применением 10 единиц техники и неустановленного количества пехоты.

Оккупанты продолжили наземные атаки к северу от Харькова возле Липцов и к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска, но не продвинулись. Вблизи Волчанска украинские войска отбили российский штурм с применением 10 единиц техники и неустановленного количества пехоты. Российская армия вела наступательные действия к востоку от Купянска в районе Петропавловки, на юго-восток от Купянска вблизи Песчаного и Степной Новоселовки и на юг от Купянска у Глушковки 26 и 27 января, но не сделали ни одного подтвержденного наступления.

в районе Петропавловки, на юго-восток от Купянска вблизи Песчаного и Степной Новоселовки и на юг от Купянска у Глушковки 26 и 27 января, но не сделали ни одного подтвержденного наступления. В понедельник, 27 января, российские войска продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, но подтвержденных наступлений не совершили. Последние 2 дня российские войска вели наступательные операции к северо-востоку от Лимана в районе Терн, Колодезя и Ямполовки и в направлении Зеленой Долины и к востоку от Лимана в районе Заречного и Торского. Боевые действия за 27 января / Карты ISW Российские войска недавно продвинулись в центре Часового Яра во время продолжения наступательных операций в этом районе 27 января. Геолокационные кадры, опубликованные 26 января, показывают, что российские силы недавно продвинулись по улицам Мира и Горького в центре Часов Яра.

во время продолжения наступательных операций в этом районе 27 января. Геолокационные кадры, опубликованные 26 января, показывают, что российские силы недавно продвинулись по улицам Мира и Горького в центре Часов Яра. Украинские и российские силы недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 26 января, свидетельствуют о том, что украинские силы недавно продвинулись на северо-запад Торецка. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 27 января, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись вблизи Торецкой шахты на севере Торецка.

Геолокационные кадры, опубликованные 26 января, свидетельствуют о том, что украинские силы недавно продвинулись на северо-запад Торецка. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 27 января, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись вблизи Торецкой шахты на севере Торецка. Российская армия продолжила наступательные действия на Покровском направлении , но подтвержденных наступлений не сделали. Под самым Покровском российские войска продолжали атаковать. Оккупанты продвинулись в направлении Курахово . Геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись в северной части Андреевки (к северо-западу от Курахово).

, но подтвержденных наступлений не сделали. Под самым Покровском российские войска продолжали атаковать. Оккупанты продвинулись в направлении . Геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись в северной части Андреевки (к северо-западу от Курахово). Вражеские войска вели наступательные операции возле самой Великой Новосёлки , северо-восточнее Великой Новоселки в районе Раздольного, севернее Великой Новоселки в районе Новых Комаров и западнее Великой Новоселки в районе Новоселки.

, северо-восточнее Великой Новоселки в районе Раздольного, севернее Великой Новоселки в районе Новых Комаров и западнее Великой Новоселки в районе Новоселки. Захватчики продолжали ограниченные наземные атаки на Запорожском направлении, но не продвигались. Последние 2 дня российские войска вели наступательные действия к северу от Роботино в районе Новоданиловки и на северо-запад от Роботино в направлении Новоандреевки.