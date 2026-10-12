Несмотря на попытки атак, россияне не добиваются продвижений: обзор фронта от ISW на 12 октября

Российские войска пытаются провести атаку, однако не добиваются продвижения. В то же время Силы обороны продвинулись в Запорожской области.

Успехи на поле боя оккупанты частично заменяют видео, сгенерированными ИИ. Об этом пишет ISW.

Какова ситуация на фронте?

Институт изучения войны сообщает, что в Сумской области украинские войска продвинулись к востоку от областного центра. Российский военный корреспондент в воскресенье, 8 октября, признал, что украинские войска удерживают позиции между Малой Рыбицей и Великим Приколом, вопреки заявлениям России. Он также утверждал, что российские войска продвинулись на юг в направлении Новой Сечи (к северо-востоку от города Сумы). Россияне проводят меньше штурмовых операций к востоку от Сум из-за меньшей плотности лесистых районов, что не обеспечивает оккупантам достаточного маскирования.

В Харьковской области российские войска продолжали наступательные операции на севере региона 10 и 11 октября, но не продвинулись вперед.

Украинские силы недавно продвинулись или удерживали позиции к северо-востоку от Большого Бурлука, поскольку оккупанты проводили операцию по инфильтрации в этом районе. Институт изучения войны пишет, что ВСУ, вероятно, используют новую тактику защиты, предусматривающую использование дронов для перехвата российских БПЛА, которые охотятся на украинские танки.

Российские военные блогеры писали, что оккупанты атакуют к юго-востоку от Купянска вблизи Купянск-Вузлового 10 и 11 октября, а ВСУ контратаковали к северо-востоку от Купянска вблизи Радковки. Россияне продолжали ограниченные наступательные операции к северо-востоку от Боровой 10 и 11 октября, но без продвижения.

В Донецкой области враг продолжал наступательные операции в тактическом районе Лимана 10 и 11 октября, но не продвигался вперед, поскольку украинские войска контратаковали к северу и югу от Лимана.

Также россияне сосредоточили наступление к востоку от Славянска вдоль южного берега реки Северский Донец, но не продвинулись вперед, поскольку Силы обороны продолжали контратаки вблизи Рай-Александровки.

Оккупанты проводили наступательные операции вблизи Константиновки и к юго-западу от Дружковки вдоль реки Казений Торец, но не сумели продвинуться. Украинские войска либо продвигались вперед, либо удерживали позиции в западной части Константиновки, вопреки заявлениям страны-агрессора.

Министерство обороны России продолжает использовать видеозаписи, созданные с помощью ИИ, во время миссий по поднятию флагов, для создания ложной информации о продвижении.

Российские источники продолжают использовать видео, сгенерированные с помощью ИИ и отредактированные, для утверждения территориального контроля над районами Украины, которые российские войска не захватили, в рамках когнитивной войны, направленной на представление обороны украинских войск как рушащейся, а также для укрепления лжи в самих российских военных,

– пишут аналитики.

Они отмечают, что особенно часто такие случаи происходят на Добропольском направлении, потому что Минобороны России продолжает утверждать, будто россияне окружили украинские войска в Доброполье, не предоставляя никаких доказательств.

В Днепропетровской области ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности на Новопавловском направлении 11 октября. Оккупанты продолжали наступательные операции к северо-востоку от Александровки, а украинские войска контратаковали в этом районе.

В Запорожской области 10 и 11 октября российские войска продолжали наступательные операции к северо-западу и юго-западу от Гуляйполя, но не добились продвижения. Институт изучения войны сообщает, что Силы обороны недавно продвинулись к югу от Орехова, поскольку российские войска продолжали попытки обойти Орехов с северо-запада и северо-востока. Также наблюдается продвижение к северо-востоку от Новоданиловки.

Обзор фронта / ISW

Напомним, что Россия продолжает нести значительные потери в живой силе и технике на поле боя. За прошедшие сутки численность армии страны-агрессора сократилась на 1 470 солдат.