Об актуальной обстановке на фронте сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) в своем ежедневном отчете.

Каковы основные изменения на фронте?

В Сумской и Черниговской областях российские войска продолжают обстреливать приграничные населенные пункты артиллерией, минометами, УАБ и ударными беспилотниками. Одновременно противник предпринимает попытки проникновения небольших диверсионно-разведывательных групп и ведет разведку украинских позиций.

На Харьковском направлении оккупанты пытаются сохранять давление вблизи Волчанска и Липцев, проводя штурмы небольшими пехотными группами. Для поддержки наступательных действий активно применяют FPV-дроны, артиллерию и авиацию.

Важно! Украинские силы недавно продвинулись к юго-востоку от Боровой. Геолокационные кадры, опубликованные 3 августа, свидетельствуют, что подразделения Сил обороны продвинулись на северо-запад от Нововодяного, расположенного к юго-востоку от Боровой. Кроме того, один из российских военных блогеров заявил, что украинские войска проводят контратаки вблизи Ридкодуба, к юго-западу от Боровой.



Ситуация на фронте вблизи Боровой / ISW

В Купянском районе российская армия продолжает наступательные действия, стремясь продвинуться к Купянску и укрепить свои позиции вдоль реки Оскол. Украинские защитники отражают атаки и не позволяют врагу добиться оперативного успеха.

Ожесточенные бои продолжаются на Лиманском направлении. Противник пытается прорвать украинскую оборону и расширить плацдармы для дальнейшего наступления в сторону Славянска и Краматорска, активно используя артиллерию, авиацию и ударные дроны.

Оккупанты регулярно проводят атаки на украинские позиции небольшими штурмовыми группами, стремясь продвинуться к Сиверску. Несмотря на постоянное давление, украинские военные удерживают оборону и наносят врагу потери.

На Краматорском направлении российские войска концентрируют усилия на подступах к Часовому Яру и пытаются создать условия для продвижения в направлении Краматорской агломерации. Штурмы сопровождаются массированными авиаударами и артиллерийским огнем.

Противник продолжает наступательные действия в районе Торецка, пытаясь вытеснить украинские силы из города и прилегающих позиций. Бои носят интенсивный характер, а враг активно использует авиацию, артиллерию и беспилотники.

Российская армия пытается продвинуться к Константиновке, которую рассматривает как один из ключевых логистических центров Донецкой области. Основной акцент делается на пехотных штурмах при поддержке УАБ, реактивной артиллерии и FPV-дронов.



Ситуация вблизи Константиновки / ISW

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Оккупанты непрерывно проводят атаки, стремясь прорвать оборону и продвинуться в направлении Покровска и Доброполья. Несмотря на высокую интенсивность штурмов, украинские военные сдерживают врага и наносят ему значительные потери.

На Новопавловском направлении российские войска пытаются расширить зону контроля на стыке Донецкой и Днепропетровской областей. Для этого применяют авиацию, артиллерию и беспилотники, однако украинские силы успешно сдерживают наступательные действия.

В Запорожской области противник проводит локальные штурмы и регулярно обстреливает украинские позиции. Основной акцент делается на изнурении обороны с помощью артиллерии, УАБ и FPV-дронов.



Запорожское направление / ISW

Российские войска пытаются улучшить свое тактическое положение вблизи Орехова, однако масштабных прорывов не добиваются. Продолжаются взаимные артиллерийские дуэли и удары беспилотниками.

На левобережье Херсонской области оккупанты сосредотачиваются преимущественно на огневом поражении украинских позиций и прибрежных населенных пунктов, используя артиллерию, авиацию и дроны. Активных масштабных наступательных операций на этом участке пока не ведется, однако обстрелы остаются практически непрерывными.

К слову, отметим и то, что, несмотря на попытки противника наступать и скрывать масштабы проблем на фронте, потери российской армии остаются поразительными. Владимир Зеленский отметил, что тенденция неизменна и каждый месяц враг теряет около 30 тысяч солдат.