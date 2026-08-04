Оккупанты продолжают терять около 30 000 военнослужащих ежемесячно. Об этом президент рассказал в своих социальных сетях.
Что сказал Зеленский?
Президент рассказал об отчете Министерства обороны о потерях россиян на фронте за прошлый месяц. Также он назвал подразделение, которое проявило себя наиболее эффективно.
Именно "Альфа" Службы безопасности Украины занимает первое место по количеству поражений. У них получилось больше всего. Просто молодцы! И в целом за июль на фронте всеми нашими подразделениями было уничтожено 30 тысяч 272 россиянина именно с помощью беспилотников,
– заявил Зеленский.
Речь идет о потерях в виде уничтоженных и тяжелораненых. Он уточнил, что указанная цифра – это только те потери, которые имеют четкое видеоподтверждение.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Зеленский подчеркнул, что тенденция на фронте остается неизменной. Россияне ежемесячно теряют около 30 тысяч солдат.
Президент пообещал подразделениям Сил обороны увеличение количества дронов. В конце обращения он поблагодарил всех, кто защищает Украину.
Что известно о последних потерях России?
Только за последние сутки оккупанты потеряли ещё более 1200 военнослужащих, а также десятки единиц тяжёлой техники и вооружения. Среди них: 5 танков, 4 боевые бронированные машины, 55 артиллерийских систем и 4 РСЗО.
Также СБУ отчиталась о 40-дневной операции по оказанию давления на Россию. Всего были поражены более 100 стратегических объектов в тылу врага и более 21 тысячи целей на фронте.