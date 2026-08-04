Ворог продовжує втрачати приблизно 30 000 військових щомісяця. Про це президент розповів у власних соцмережах.

Що сказав Зеленський?

Президент розповів про звіт Міністерства оборони про втрати росіян на фронті за минулий місяць. Також він назвав підрозділ, який проявив себе найбільш ефективно.

Саме "Альфа" Служби безпеки України топ-1 по ураженнях. Найбільше вдалося. Просто молодці! І загалом за цей липень на фронті всіма нашими підрозділами було знищено 30 тисяч 272 росіянина саме безпілотниками,

– заявив Зеленський.

Йдеться про втрати ліквідованими й важкопораненими. Він уточнив, що зазначена цифра – це лише ті втрати, які мають чітке відеопідтвердження.

Зеленський підкреслив, що тенденція на фронті незмінна. Росіяни щомісяця втрачають близько 30 тисяч солдатів.

Президент пообіцяв підрозділам Сил оборони збільшення кількості дронів. Наприкінці звернення він подякував усім, хто захищає Україну.

Що відомо про останні втрати Росії?

Лише за минулу добу окупанти втратили ще понад 1200 військовослужбовців, а також десятки одиниць важкої техніки та озброєння. Серед них: 5 танків, 4 бойових броньованих машини, 55 артилерійських систем та 4 РСЗВ.

Також СБУ відзвітувала про 40-денну операцію впливу на Росію. Всього були уражені понад 100 стратегічних об'єктів в тилу ворога та більше ніж 21 тисяча цілей на фронті.