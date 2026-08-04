Про актуальні втрати ворога розповіли у Генштабі.

Які втрати Росії на війні? За інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на 4 серпня 2026 року загальні бойові втрати російської армії орієнтовно становлять: особового складу – близько 1 451 750 (+1 240)

танків – 12 237 (+5)

бойових броньованих машин – 25 079 (+4)

артилерійських систем – 47 331 (+55)

РСЗВ – 2 000 (+4)

засоби ППО – 1 538 (+5)

літаків – 439

гелікоптерів – 354

наземних робототехнічних комплексів – 2 124 (+12)

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 442 740 (+1 792)

крилаті ракети – 5 007

кораблі / катери – 34

підводні човни – 2

автомобільна техніка та автоцистерни – 129 817 (+379)

спеціальна техніка – 4 492

Втрати ворога у війні станом на 4 липня / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, у Росії дедалі частіше фіксують випадки примусового вербування чоловіків до армії через брак добровольців, попри рекордні виплати за підписання контрактів. Росіян призовного віку затримують на вулицях, біля роботи або під приводом перевірки документів, після чого доставляють до військкоматів, де змушують підписувати контракти, застосовуючи психологічний тиск, погрози, а іноді й фізичне насильство.

Бажаючих воювати стає дедалі менше через значні втрати російської армії, повідомлення про зловживання в лавах військ та високий рівень смертності на фронті. Крім того, у низці регіонів Росії діють програми грошових винагород за приведення нових людей до пунктів вербування, а сума таких виплат може сягати 100 тисяч рублів.