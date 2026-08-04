О текущих потерях противника сообщили в Генштабе.

Каковы потери России в войне?

По информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 4 августа 2026 года общие боевые потери российской армии ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 451 750 (+1 240)
  • танков – 12 237 (+5)
  • боевых бронированных машин – 25 079 (+4)
  • артиллерийских систем – 47 331 (+55)
  • РСЗО – 2 000 (+4)
  • средства ПВО – 1 538 (+5)
  • самолетов – 439
  • вертолетов – 354
  • наземных робототехнических комплексов – 2 124 (+12)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 442 740 (+1 792)
  • крылатые ракеты – 5 007
  • корабли / катера – 34
  • подводные лодки – 2
  • автомобильная техника и автоцистерны – 129 817 (+379)
  • специальная техника – 4 492

Потери врага в войне по состоянию на 4 июля / Инфографика Генштаба

Напомним, в России все чаще фиксируются случаи принудительного призыва мужчин в армию из-за нехватки добровольцев, несмотря на рекордные выплаты за подписание контрактов. Россиян призывного возраста задерживают на улицах, возле работы или под предлогом проверки документов, после чего доставляют в военкоматы, где заставляют подписывать контракты, применяя психологическое давление, угрозы, а иногда и физическое насилие.

Желающих воевать становится все меньше из-за значительных потерь российской армии, сообщений о злоупотреблениях в рядах войск и высокого уровня смертности на фронте. Кроме того, в ряде регионов России действуют программы денежных вознаграждений за привод новых людей в пункты вербовки, а сумма таких выплат может достигать 100 тысяч рублей.

Этих мер хватает лишь для частичного пополнения личного состава, поэтому Кремль, вероятно, рассматривает возможность объявления новой волны принудительной мобилизации после парламентских выборов, запланированных на 20 сентября.