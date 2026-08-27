Об этом говорится в обновленном аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

Какие изменения произошли на ключевых направлениях фронта?

На Сумском направлении российские войска предпринимали попытки проникновения в районе Киндратовки и Андреевки. Украинские военные нанесли удары по российским силам после этих инфильтраций. В то же время Писаревка остается под контролем Украины, несмотря на заявления российского Минобороны о ее захвате.

Следует отметить, что на Купянском направлении успеха добились украинские силы – они продвинулись к юго-западу от Дворичной. Также украинские военные, вероятно, продвигаются к юго-востоку от Боровой: сообщалось о контратаках возле Катериновки, Нового и Ридкодуба. Российские источники даже заявляли об угрозе окружения своих подразделений в районе Шандриголового. В то же время россияне утверждали о собственном продвижении к югу от Зеленого Гая.

На Лиманском направлении россияне осуществляли инфильтрационные действия. Украинские силы наносили удары по их позициям в районе Дибровы и к северу от Рай-Александровки.

В районе Константиновки и Дружковки российские войска также пытались проникнуть на украинские позиции. Зафиксировано их присутствие к северу от Стинок и в северо-восточной части Константиновки. Украинские военные в ответ наносили удары по российским позициям.



Константиновское направление / ISW

При этом на Добропольском направлении зафиксирован успех украинских войск. ВСУ продвинулись в Водянском и Красноподольском районах, а также, вероятно, удерживают позиции или продвинулись в районе Матяшевого, к западу от Водянского и непосредственно у Доброполья.

Российские источники, в свою очередь, заявляли о захвате Золотого Колодца и продвижении в районе Нововодяного, Белозерского и Доброполья.



Добропольское направление / ISW

На Покровском направлении российская армия продолжала штурмовые действия, но новых территориальных завоеваний не добилась. В то же время российские военные пытались проникнуть к северо-востоку от Новопавловки, где украинские силы нанесли удар по их позициям.

На Александровском направлении российские источники заявляли о захвате сразу нескольких населенных пунктов, в частности Ялты, Запорожья и Ниженки. Однако эти утверждения не подтверждены: в частности, видео, с помощью которого россияне пытались подтвердить захват Ниженки, ISW считает, вероятно, подделанным с помощью ИИ. Украина ранее сообщала об освобождении Ялты и прилегающей территории.

На Гуляйпольском направлении российские войска продолжали наступление, однако продвижение не зафиксировано. Украинские военные активно используют дроны для поражения российской пехоты.

На западном направлении Запорожской области украинские силы продвинулись или сохранили свои позиции. В частности, россияне нанесли удар по украинской позиции в центральной части Малой Токмачки – в районе, который ранее сами российские источники называли контролируемым Россией.

Отметим, что россияне любыми средствами пытаются восполнить потери в своей армии. В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, как силовики заставили мигранта из Молдовы заключить контракт с армией страны-агрессора, угрожая ему депортацией. Несмотря на то, что Табирца имел инвалидность по зрению и не видел на один глаз, его отправили воевать на Харьковское направление. Там он погиб примерно через месяц после попадания в зону боевых действий.