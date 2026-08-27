Про це йдеться в оновленому аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Які зміни на ключових напрямках фронту?

На Сумському напрямку російські війська здійснювали спроби проникнення в районі Кіндратівки та Андріївки. Українські військові завдали ударів по російських силах після цих інфільтрацій. Водночас Писарівка залишається під контролем України, попри заяви російського Міноборони про її захоплення.

Слід наголосити, що на Куп'янському напрямку успіху досягли українські сили – вони просунулися на південний захід від Дворічної. Також українські військові, ймовірно, просуваються на південний схід від Борової: повідомлялося про контратаки біля Катеринівки, Нового та Рідкодуба. Російські джерела навіть заявляли про загрозу оточення своїх підрозділів біля Шандриголового. Водночас росіяни стверджували про власне просування на південь від Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку росіяни здійснювали інфільтраційні дії. Українські сили завдавали ударів по їхніх позиціях у районі Діброви та на північ від Рай-Олександрівки.

У районі Костянтинівки та Дружківки російські війська також намагалися проникати в українські позиції. Зафіксовано їхню присутність на північ від Стінок та у північно-східній частині Костянтинівки. Українські військові у відповідь уражали російські позиції.



Костянтинівський напрямок / ISW

При цьому, на Добропільському напрямку зафіксовано успіх українських військ. ЗСУ просунулися у Водянському та Красноподільському, а також, імовірно, утримують позиції або просунулися в районі Матяшевого, західніше Водянського та безпосередньо біля Добропілля.

Російські джерела натомість заявляли про захоплення Золотого Колодязя та просування біля Нововодяного, Білозерського й Добропілля.



Добропільський напрямок / ISW

На Покровському напрямку російська армія продовжувала штурмові дії, але нових територіальних здобутків не мала. Водночас російські військові намагалися проникнути на північний схід від Новопавлівки, де українські сили завдали удару по їхній позиції.

На Олександрівському напрямку російські джерела заявляли про захоплення одразу кількох населених пунктів, зокрема Ялти, Запоріжжя та Ніженки. Однак ці твердження не підтверджені: зокрема, відео, яким росіяни намагалися підтвердити захоплення Ніженки, ISW вважає, ймовірно, зміненим за допомогою ШІ. Україна раніше повідомляла про звільнення Ялти та прилеглої території.

На Гуляйпільському напрямку російські війська продовжували наступ, однак просування не зафіксовано. Українські військові активно використовують дрони для ураження російської піхоти.

На західному напрямку Запорізької області українські сили просунулися або зберегли свої позиції. Зокрема, росіяни завдали удару по українській позиції в центральній частині Малої Токмачки – у районі, який раніше самі російські джерела називали контрольованим Росією.

Зазначимо, що росіяни будь-якими силами намагаються поповнити втрати у своєму війську. У Головному управлінні розвідки МО України розповіли, як силовики змусили мігранта з Молдови укласти контракт із армією країни-агресорки, погрожуючи йому депортацією. Попри те, що Табирця мав інвалідність по зору та не бачив на одне око, його відправили воювати на Харківський напрямок. Там він загинув приблизно через місяць після потрапляння в зону бойових дій.