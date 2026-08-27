Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Що відомо про вербування молдаван на війну

18 березня 2026 року Табирця отримав постанову про незаконне перебування на території Росії, видану силовиками міста Данков Липецької області.

У самому Липецьку проживає сім'я чоловіка – дружина та дочка 2007 року народження. Обоє є громадянами Росії.

Однак тамтешніх вертухаїв це не надто цікавило – громадянина Молдови покарали штрафом у 5 тисяч рублів (приблизно 58,81 долара США) та оголосили про намір видворити з Росії,

– розповіли у ГУР.

Далі чоловіка помістили до місцевого "спецприйомника" для мігрантів, де запропонували вибір: або депортація, або контракт з російською окупаційною армією. Табирця обрав другий варіант – і невдовзі був ліквідований на фронті.

Контракт він підписав 28 квітня 2026 року й одразу вирушив до навчального центру. У першій половині травня молдованина відправили на фронт в Україну, а уже у червні він був ліквідований на Харківщині.

За даними проєкту "Хочу жить" Москва незаконно завербувала на війну проти України щонайменше 857 громадян Молдови, з них підтверджено загибель 81, ще 8 – у полоні.

До слова, на війні загинув перший британець, який підтримував Росію.

33-річний рибалка з Барнслі у Південному Йоркширі Бредлі Таунсенд загинув у червні поблизу Лимана на Донеччині внаслідок удару дистанційно керованого FPV-дрона.

Він пояснював своє рішення підтримкою проросійських сил на Донбасі. Він стверджував, що хотів віддячити шахтарям регіону, які під час страйків британських гірників у 1980-х роках нібито передали їм кошти в розмірі місячної зарплати.