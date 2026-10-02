Успехи СОУ в районе Лимана создают проблемы для россиян еще на одном направлении: обзор фронта от ISW

В течение 30 сентября – 1 октября российские войска продолжали наступательные действия на нескольких участках фронта. В то же время на большинстве участков подтвержденного продвижения оккупантов не зафиксировано. Украинские военные также проводили контратаки и наносили удары по российским военным объектам.

Подробный анализ ситуации на фронте приведен в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Какие изменения произошли на фронте?

Харьковская область

На севере Харьковской области российские войска продолжали штурмовые действия, однако подтвержденного продвижения не было. Украинские силы при этом проводили контратаки.

Российское Минобороны заявило о якобы захвате Высокой Яруги к северу от Харькова, а российский военный блогер сообщал о продвижении оккупантов к югу от Гоптовки. В то же время эти утверждения не имеют подтверждения.

Линия фронта в Харьковской области / ISW

На Купянском направлении россияне также проводили ограниченные наступательные действия, но без продвижения. В то же время оккупанты продолжают пытаться проникать небольшими группами непосредственно в Купянск.

По данным одного из российских источников, количество таких групп в последние недели возросло, при этом контроль над городом не установлен ни одной из сторон.

Лиманское направление

Вблизи Лимана ситуация остается динамичной. Украинские военные недавно продвинулись на северо-восток от города. В то же время российские силы предприняли попытку проникновения в центральную часть Лимана. Украинские военные нанесли удар по захваченному россиянами зданию после этой инфильтрации.

Аналитики ISW также отмечают, что российские военные блогеры опасаются, что "украинская операция "Вивальди" " на Лиманском направлении затруднит попытки оккупантов атаковать Славянск с востока.

По их мнению, операция не только сорвала планы России по широкому окружению укрепленной линии обороны со стороны Лимана и Доброполья, но и может помешать врагу осуществить фронтальное наступление на города северной части этого пояса.

Кстати, ранее мы также сообщали о том, что в ходе операции "Вивальди""В плен сдались 250 оккупантов.

Ситуация на фронте вблизи Лимана / ISW

Донецкая область

К востоку от Славянска и Краматорска российские войска продолжали наступательные действия, однако продвижения не зафиксировано. Украинские силы проводили контратаки к востоку от Краматорска.

В районе Константиновки оккупанты провели атаку в самом городе, а также к западу и северо-западу от него. Несмотря на это, подтвержденных изменений линии фронта не произошло.

Также россияне наступали к востоку и юго-востоку от Доброполья и к западу от Покровска. И здесь подтвержденного продвижения оккупантов не зафиксировано.

Поле битвы в Донецкой области / ISW

Днепропетровская область

На Новопавловском и Александровском направлениях российские войска продолжали ограниченные наступательные операции. Подтвержденных территориальных завоеваний у оккупантов не было.

Запорожское направление

На Гуляйпольском направлении и в западной части Запорожской области российские войска также проводили атаки, однако без подтвержденного продвижения.

Особое внимание россияне уделяют району Орехова. Украинские военные сообщают об усилении ударов управляемыми авиабомбами по Малой Токмачке. Из-за этого российские пехотные группы пытаются проникнуть на окраины населенного пункта.

Украинские силы уничтожили или взяли в плен часть таких групп, однако отдельные российские военные могли остаться вблизи Орехова.

Херсонское направление

На Херсонском направлении 1 октября наземная активность российских или украинских войск не фиксировалась