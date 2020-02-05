Big Test подержанного Mercedes-Benz GLK: звездное здоровье

При появлении на свет Mercedes-Benz GLK окрестили "звездным мальчиком" - на тот момент это был самый компактный кроссовер от Mercedes. Модель оказалась удачной с технической точки зрения и успешной с коммерческой.

Mercedes-Benz GLK получил заводской индекс X204. Выпускался с 2008 по 2015, рестайлинг был в 2012 году. В общей сложности было выпущено 540 089 экземпляров X204. Сейчас в Украине за такие автомобили просят от 15 до 25 тысяч долларов.

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Кузов

Кузов у Mercedes-Benz GLK достаточно крепкий. Повальных проблем с коррозией пока не наблюдается (возможно потому, что авто довольно "свежие"). А вот кузовщина, которая повреждается при ДТП, довольно дорогая. Например, одна передняя фара стоит около 500 долларов.

Моторы

Линейка моторов, традиционно для Mercedes-Benz, очень широкая. Пять бензиновых вариантов от 184 л.с. до 306 л.с. и шесть дизелей от 143 л.с. до 265 л.с. Некоторые моторы были одинаковыми, просто имели разную степень форсировки.

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Бензиновые V6 ранних годов выпуска считают наиболее проблемными. На пробеге около 100 тысяч выходят из строя заслонки впускного коллектора. Поменять пластиковые заслонки отдельно нельзя, приходится целиком с коллектором (коллектор стоит около 600 долларов). Но наши умельцы на неофициальных СТО давно научились бороться с этой проблемой – заслонки из коллектора просто удаляют и в обязательном порядке меняют прошивку двигателя. В результате слегка падает расход топлива, и вырастает мощность. Страдает экология и негодует Грета Тунберг, но кого это волнует?

Трансмиссия

Коробки передач в подавляющем большинстве автомобилей автоматические 7-диапазонные. Механика встречается очень и очень редко. АКПП беспроблемные, но требуют обслуживания раз в 60 тыс. км. Причем есть уникальная особенность – для замены масла есть специальная пробка для его полного слива не только из картера, но из гидротрансформатора.

Самая распространенная неисправность в трансмиссии – вой подшипника промежуточного вала. Сама деталь не дорогая, но работа по ее замене обходится в две-три сотни долларов.

Ходовая

До рестайлинга 2012 года все Mercedes-Benz GLK были с гидроусилителями (после рестайлинга уже электроусилитель). С насосом ГУР к 100 тыс. км возникали проблемы, которые проявлялись в виде гула. Чаще всего насосы реставрируют – во-первых это дешевле, а во-вторых, после реставрации они ходят намного дольше.

Передняя подвеска не слишком крепкая – нормальный ресурс рычагов, тяг и втулок стабилизатора – 60-80 тыс. км. Но сами детали относительно недорогие по причине их унификации с множеством других моделей "Мерседес". Есть огромный выбор неоригинала на любой вкус и кошелек. То же самое касается и задней подвески, с той лишь разницей что в нее вмешательства требуются реже. Амортизаторы (и задние, и передние) легко выхаживают по 100-150 тыс. км. Меняют их чаще всего на аналог от компании Bilstein, который стоит не очень дорого.

На мощных, топовых моторах при слишком активной езде часто выходят из строя подушки двигателя и опора коробки передач. Их тоже чаще всего меняют на неоригинальные (оригинал стоит слишком дорого).

Электрика

Как и во всех Mercedes-Benz, полная диагностика электронных систем без прибора Star Diagnosis (которые в народе называют "старуха") невозможна. Стоит такое устройство очень дорого и его покупка для личного использования совершенно не оправдана. Соответственно, по любому чиху (то есть "чеку") придется ехать в специализированный либо официальный сервис. Но, к счастью, проблемы с электроникой возникают не так уж и часто.

Вывод

Mercedes-Benz GLK можно назвать относительно надежным автомобилем. Затраты на его содержание достаточно высоки, но при этом легко прогнозируемы.

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