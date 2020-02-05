Big Test вживаного Mercedes-Benz GLK: зоряне здоров'я

При появі на світ Mercedes-Benz GLK охрестили "зоряним хлопчиком" - на той момент це був найкомпактніший кросовер від Mercedes. Модель виявилася вдалою з технічної точки зору і успішною з комерційної.

Mercedes-Benz GLK отримав заводський індекс X204. Випускався він з 2008 по 2015, а рестайлінг був в 2012 році. В цілому було випущено 540 089 екземплярів X204. Зараз в Україні за такі автомобілі просять від 15 до 25 тисяч доларів.

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Кузов

Кузов у Mercedes-Benz GLK досить міцний. Повальних проблем з корозією поки не спостерігається (можливо тому, що авто досить "свіжі"). А ось "кузовщина", яка пошкоджується при ДТП, досить дорога. Наприклад, одна передня фара коштує близько 500 доларів.

Мотори

Лінійка моторів, традиційно для Mercedes-Benz, дуже широка. П'ять бензинових варіантів від 184 к.с. до 306 к.с. і шість дизелів від 143 к.с. до 265 к.с. Деякі мотори були однаковими, просто мали різну ступінь форсування.

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Бензинові V6 ранніх років випуску вважають найбільш проблемними. На пробігу близько 100 тисяч виходять з ладу заслінки впускного колектора. Поміняти пластикові заслінки окремо не можна, доводиться цілком з колектором (колектор коштує близько 600 доларів). Але наші умільці на неофіційних СТО давно навчилися боротися з цією проблемою – заслінки з колектора просто видаляють і в обов'язковому порядку змінюють прошивку двигуна. В результаті навіть падає витрата палива і виростає потужність. Втім, страждає екологія і обурюється Грета Тунберг, але, схоже, лише вона.

Трансмісія

Коробки передач в переважній більшості автомобілів автоматичні 7-діапазонні. Механіка зустрічається дуже і дуже рідко. АКПП безпроблемні, але вимагають обслуговування раз в 60 тис.км. причому є унікальна особливість – для заміни масла є спеціальна пробка для його повного зливу не тільки з картера, але з гідротрансформатора.

Найпоширеніша несправність в трансмісії – виття підшипника проміжного валу. Сама деталь не дорога, але робота з її заміни обходиться в дві-три сотні доларів.

Ходова

До рестайлінгу 2012 року всі Mercedes-Benz GLK були з гідропідсилювачами (після рестайлінгу вже електропідсилювач). З насосом гідропідсилювача до 100 тис.км виникали проблеми, які проявлялися у вигляді гулу. Найчастіше насоси реставрують – по-перше, це дешевше, а по-друге, після реставрації вони ходять набагато довше.

Передня підвіска не надто міцна – нормальний ресурс важелів, тяг і втулок стабілізатора – 60-80 тис. км., але самі деталі відносно недорогі через уніфікацію з безліччю інших моделей "Мерседесів". Є величезний вибір неоригіналу на будь-який смак і гаманець. Те ж саме стосується і задньої підвіски, з тією лише різницею, що в неї втручання потрібні рідше. Амортизатори (і задні, і передні) легко виходжують по 100-150 тис.км., змінюють їх найчастіше на аналог від компанії Bilstein, який коштує не дуже дорого.

На потужних, топових моторах при занадто активній їзді часто виходять з ладу подушки двигуна і опора коробки передач. Їх теж найчастіше змінюють на неоригінальні (оригінал коштує занадто дорого).

Електрика

Як і у всіх Mercedes-Benz, повна діагностика електронних систем без приладу Star Diagnosis (які в народі називають "Стара") неможлива. Коштує такий пристрій дуже дорого і його купівля для особистого використання абсолютно не виправдана. Відповідно з будь-якого чиху (тобто "чеку") доведеться їхати в спеціалізований або офіційний сервіс. Але, на щастя, проблеми з електронікою виникають не так вже й часто.

Висновок

Mercedes-Benz GLK можна назвати відносно надійним автомобілем. Витрати на його утримання досить високі, але при цьому легко прогнозовані.

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