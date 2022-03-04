Оценить состояние повреждений из-за обстрелов невозможно, – Кориков об обстрелах ЗАЭС

Руководитель Государственной инспекции ядерного регулирования Олег Кориков рассказал, как сейчас работает Запорожская АЭС. Она находится под обстрелами россиян.

Кориков рассказал, что остановили второй и третий энергоблоки, работает только четвертый.

Важно На ЗАЭС заявили, что ядерная безопасность нарушена

По его словам, состояние повреждений пока невозможно оценить, потому что обстрелы продолжаются. Неизвестно также, что повреждено.

Пожарные до сих пор не могут добраться до места возгорания. Оккупанты не пропускают их.

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