Оценивает ситуацию с безопасностью в Азовском море: глава ОБСЕ приехала в Мариуполь

Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде прибыла в Мариуполь, чтобы оценить ситуацию с безопасностью. Она заявила о необходимости соблюдения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Анн Линде начала свой рабочий визит с посещения порта Мариуполя. Об этом она написала в твиттере.

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Глава ОБСЕ посещает Мариуполь

В порту Мариуполя на Азовском море оцениваем ситуацию с региональной безопасностью после недавней напряженности. Суверенитет и территориальная целостность Украины должны соблюдаться в соответствии с международным правом и обязательствами ОБСЕ,

– заявила Анн Линде.

Более того, замглавы МИД Украины Василий Боднар написал в фейсбуке, что Мариупольский морской торговый порт был первым пунктом программы визита главы ОБСЕ.

"Руководство мариупольского порта проинформировало о состоянии и проблемах в работе, особенно после начала российской агрессии, ограничения прохода Керченским проливом", – рассказал Василий Боднар.

Он добавил, что заместитель главы Минобороны и командир тактической группы "Мариуполь" рассказали делегации ОБСЕ о:

безопасной ситуации в Азовском море;

мероприятиях по укреплению береговой обороны.

Кстати, глава ОБСЕ будет в Украине в течение 13 – 15 июня. Анн Линде приехала с рабочим визитом по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы. Это уже второй визит Анн Линде в Украину с начала председательства Швеции в ОБСЕ.