Очаги пожара в Чернобыле продолжают тушить: данные о радиационном фоне

По состоянию на 10 часов 7 июня пожарные продолжают тушение двух отдельных ячеек в Чернобыле на общей площади около 0.8 гектара. К тушению пожара привлечены 35 единиц техники и 150 человек.

Авиацией ГСЧС с начала работ осуществлены 69 сбросов (318 тонн), из них самолетами АН-32П осуществлены 30 сбросов воды (240 тонн), вертолетом Ми-8 осуществлены 39 сбросов воды (78 тонн), сообщают в пресс-службе ГСЧС.

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Отмечается, что радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы, в частности:

В Киеве радиационный фон составляет 12 мкР/ч (безопасный уровень – до 30 мкР / ч).

В Чернобыле радиационный фон составляет 31 мкР/ч (безопасный уровень – до 50 мкР/ч).

На промышленной площадке Чонобильськои АЭС радиационный фон составляет 51,6 мкР/ч (безопасный уровень – до 140 мкР/ч).

Напомним, масштабный пожар в Чернобыльской зоне вблизи ЧАЭС возник утром 5 июня и охватил территории на площади около 10 гектаров. В настоящее время пожар локализован.



Полиция Киевщины сообщила об открытии уголовного производства из-за пожара в Чернобыльской зоне.