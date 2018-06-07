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Осередки пожежі у Чорнобилі продовжують гасити: дані про радіаційний фон

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Осередки пожежі у Чорнобилі продовжують гасити
Осередки пожежі у Чорнобилі продовжують гасити / Фото прес-служби ДСНС

Станом на 10 годину 7 червня пожежники продовжують гасіння двох окремих осередків у Чорнобилі на загальній площі близько 0.8 гектара. До гасіння пожежі залучено 35 одиниць техніки та 150 людей.

Авіацією ДСНС з початку робіт здійснено 69 скидів (318 тонн) з них літаками АН-32П здійснено 30 скидів води (240 тонн), вертольотом Мі-8 здійснено 39 скидів води (78 тонн), повідомляють у прес-слцжбі ДСНС. 

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Зазначається, що радіаційний фон у Києві, Чорнобилі та на промисловому майданчику ЧАЕС перебуває у межах норми, зокрема:

У Києві радіаційний фон складає 12 мкР/год (безпечний рівень – до 30 мкР/год).

У Чорнобилі радіаційний фон складає 31 мкР/год (безпечний рівень – до 50 мкР/год).

На промисловому майданчику Чонобильської АЕС радіаційний фон складає 51,6 мкР/год (безпечний рівень – до 140 мкР/год).

Нагадаємо, масштабна пожежа в Чорнобильській зоні поблизу ЧАЕС виникла вранці 5 червня і охопила території на площі близько 10 гектарів. На даний час пожежу локалізували. 

Поліція Київщини повідомила про відкриття кримінального провадження через пожежу в Чорнобильській зоні.

Теги: Новини України Чорнобиль Пожежа ДСНС
Джерело: 24 Канал
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