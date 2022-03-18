Очень надеюсь, что все живы, – Кириленко о гражданских в драмтеатре Мариуполя

Российские оккупанты нанесли циничный удар по драмтеатру Мариуполя, в бомбоубежище которого находились многие люди. Впоследствии сообщили, что из укрытия выходят живые люди. Однако точную информацию пока не разглашают.

Новости о драмтеатре в Мариуполе

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что прокомментировать ситуацию полностью он сможет только после проверки.

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По его словам, человек, прокомментировавший вывод людей из бомбоубежища, не владел достоверными данными.

Вечером 17 февраля ко мне поступила информация, что действительно есть шансы на подтверждение этой информации (что люди в бомбоубежище выжили – 24 канал)... Я очень надеюсь, что все люди живы, и эта ситуация будет решена положительно,

– заявил Кириленко.

Чиновник добавил, что враг действует цинично, так что он может повторно ударить по тому же объекту.

Общая ситуация в Мариуполе

Павел Кириленко рассказал, что за последние два дня люди на собственном транспорте выезжали из города. "Сейчас мы совершенствуем эту логистическую систему", – добавил он.

По данным Кириленко, официально около 35 тысяч людей эвакуировались из Мариуполя. Прежде всего, уезжают люди на собственном транспорте, который может быть поврежден.

Некоторые даже выходят пешком из Мариуполя. Поэтому наша задача – определить территории, которые не контролируются украинскими военными, чтобы направить жителей в безопасные места,

– сказал глава Донецкой ОВА.

Кстати, враг продолжает держать украинский город Мариуполь в осаде. Сейчас оккупанты перешли к тотальному уничтожению. Речь идет о гражданской инфраструктуре, жилых домах и объектах жизнеобеспечения. Таким образом, оккупанты создают предпосылки для углубления гуманитарного кризиса в городе.

Важно – эвакуация из Мариуполя на фоне разрушенного города: