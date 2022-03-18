Новини про драмтеатр у Маріуполі

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що прокоментувати ситуацію повністю він зможе лише після перевірки.

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За його словами, особа, яка прокоментувала виведення людей з бомбосховища, не володіла перевіреними даними.

Ввечері 17 лютого до мене надійшла інформація, що дійсно є шанси на підтвердження цієї інформації (що люди у бомбосховищі вижили – 24 канал)... Я дуже сподіваюся, що всі люди живі, і ця ситуація буде вирішена позитивно,

– заявив Кириленко.

Чиновник додав, що ворог діє цинічно, тож він може повторно вдарити по тому ж об’єкту.

Загальна ситуація в Маріуполі

Павло Кириленко розповів, що протягом останніх двох днів люди на власному транспорті виїжджали з міста. "Зараз ми вдосконалюємо цю логістичну систему", – додав він.

За даними Кириленка, офіційно близько 35 тисяч людей евакуювалися з Маріуполя. Перш за все, виїжджають люди на власному транспорті, який може бути пошкоджений.

Дехто навіть виходить пішки з Маріуполя. Тому наше завдання – визначити території, які не контролюються українськими військовими, щоб скерувати мешканців до безпечних місць,

– сказав голова Донецької ОВА.

До слова, ворог продовжує тримати українське місто Маріуполь в облозі. Зараз окупанти перейшли до тотального знищення. Мовиться про цивільну інфраструктуру, житлові будинки та об'єкти життєзабезпечення. У такий спосіб окупанти створюють передумови для поглиблення гуманітарної кризи у місті.

Важливо – Евакуація з Маріуполя на фоні зруйнованого міста: