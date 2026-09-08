Об этом он заявил 8 сентября, отвечая на вопросы журналистов.

Что Зеленский сказал о новых предложениях?

Зеленский рассказал о новых идеях, содержащихся в предложенном Джаредом Кушнером "пакете мира". По словам главы государства, среди предложений есть такие, которые украинская сторона оценивает положительно.

В то же время Зеленский отметил, что говорить об окончательном результате пока рано. Украина должна детально изучить все предложенные идеи и определить свое отношение к ним.

Президент также отказался раскрывать содержание новых предложений. Киев и Вашингтон договорились сначала совместно их проработать, а уже после этого донести выработанные решения до украинского общества.

Напомним, 6 сентября Джаред Кушнер заявил, что Дональд Трамп поручил подготовить комплекс мер для достижения долгосрочного мира между Украиной и Россией.

В ходе переговоров в Киеве американская сторона обсуждала, какими должны быть элементы долгосрочного мира и что от такого урегулирования могут получить Украина, Россия и другие страны.

В то же время после встреч в Москве и Киеве Виткофф и Кушнер заявили о новых идеях и намерении вернуться к трехсторонним переговорам США – Украина – Россия.