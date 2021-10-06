Даже Министерство внутренних дел приобщило видео журналистов к делу. Об этом в эфире 24 каналу отметила экс-министр информационной политики Татьяна Попова.

Важно Мецгера не нашли: фигурантам дела о нападении на журналистов так и не вручили подозрения

Пиар-отдел плохо работает давно

Она считает, что в этой ситуации – плохая работа пиарщиков банка. Ее было заметно довольно давно.

Была очень непрофессиональная работа их пиар-отдела,

– подчеркнула Попова.

Она объяснила, что еще летом пиарщики делали тендер на рекламные, маркетинговые и пиар-услуги. Даже в том тендере, где принимали участие международные европейские компании, выиграло никому не известное частное предприятие "Комора" с вдвое большей ценой.

"По моему мнению, это сразу показало, насколько непрофессионально работает их пиар-служба", – отметила Попова. Остается большой загадкой, как выбрали подрядчиков, которые не могут посоветовать, как делать интервью.

Мне кажется, что прежде всего проблема в пиар-службе этого банка. То, что сегодня (6 октября – 24 канал) отменили пресс-конференции и в целом вчерашние действия еще раз показывают, насколько это все непрофессионально сделали. Татьяна Попова Экс-заместитель министра информационной политики

Главное о ситуации

Как только история с "Укрэксимбанка" получила общественную огласку, Мецгер решил добровольно самоустраниться, но пока лишь на время следствия.

Якобы его поведение нанесло огромный ущерб имиджу банка, моральному духу коллектива и престижу профессии банкира.

Журналисты собрались под зданием "Укрэксимбанка" и провели митинг с участием едва ли не всего медийного сообщества.

Эксперты считают, что дело Мецгера может затормозиться и он якобы не получит наказания.

Попова прокомментировала дело с нападением на журналистов: смотрите видео