"Очень обеспокоены ситуацией": Германия и Австрия пока не планируют эвакуировать дипломатов

США и Великобритания согласовали эвакуацию своих дипломатов из Украины. В то же время Германия и Австрия пока не планируют идти на такой шаг, однако выражают обеспокоенность по поводу ситуации вокруг Украины.

В немецком МИД подчеркнули, что вопрос безопасности дипломатов вызывает тревожность. Об этом заявила министр иностранных дел Анналена Бербок.

Важно Великобритания начала отзывать своих дипломатов из Украины

Немецкие дипломаты продолжат свою работу

Анналена Бербок заявила, что безопасность дипломатов для Германии является приоритетной, но в то же время важна и экономическая стабилизация в Украине. В частности, это касается угрозы сокращения инвестиций из-за угрозы российского вторжения.

В то же время, в австрийском МИД заявили о том, что план эвакуации дипломатов из Украины есть, но пока его реализацию не планируют. Об этом рассказал глава ведомства Александр Шаленберг.

У нас есть планы эвакуации, которые на данный момент не выполняются, важно, чтобы мы сейчас держали глаза и уши открытыми в Киеве. Однако если нужно, мы можем отреагировать,

– заявил Шаленберг.

Эвакуация дипломатов из Украины: что известно

Госдеп США согласовал эвакуацию своих дипломатов из Украины. Работники дипучреждений могут выехать из Украины по желанию, их семьи – обязательно.

В МИД Украины такое решение назвали поспешным.

Кроме США, эвакуацию дипломатов начала и Великобритания. Там отмечают, что ситуация в Украине пока спокойная, поэтому консульства продолжат свою работу.

У теме – предлагаем сюжет об эвакуации дипломатов США: смотрите видео