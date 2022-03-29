Очень опасная стратегия, – Фесенко о бомбардировке Россией украинских городов

Путин, похоже, не готов отказаться от своих первоначальных целей, ради которых он начал эту войну. Однако глава Кремля уже понял, что не может покорить Украину.

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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По его словам, целью Путина было принудить Украину к капитуляции и взять под свой контроль.

Однако как отметил политолог, сейчас мы видим тоже очень опасную ситуацию – российский диктатор понял, что не может покорить Украину.

Но что он сейчас делает – это физически уничтожает Украину из-за бомбардировок, ракетных обстрелов. Это очень опасная стратегия,

– подчеркнул специалист.

Он также считает, что это очень хорошо объясняет, почему мы должны вести переговоры – должны заботиться о том, чтобы сохранить страну и ее независимость. Другое дело – насколько Россия готова к реальным переговорам.

"Рано или поздно они вынуждены будут пойти на содержательные переговоры", – считает Фесенко.

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