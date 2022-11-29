Очень похоже на управление автомобилем: как стать оператором дрона в ВСУ
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА, дроны) имеют большое значение для украинских военных. В частности, с их помощью можно выследить врага или даже уничтожить ресурсы оккупантов. В Украине даже появилась инициатива "Армия дронов", где желающие могут научиться управлять беспилотниками и помочь военным на фронте.
Об этом 24 канала рассказал руководитель направления роботизированных технологий ОО "Аэроразведка" Вадим Юник. Он подчеркнул, что для того чтобы стать оператором дрона, лучше быть военным.
Интересно В Украине презентовали новый беспилотник "Шарк": на что он способен в небе
Как стать оператором дрона в ВСУ
Эксперт объяснил, что человек самостоятельно не сможет этому научиться, потому что не будет знать всю оперативную ситуацию и не сможет передавать обнаруженные данные.
Лучше работать в рамках какого-либо подразделения. Ибо военная операция и предусматривает не самостоятельную работу, а запланированные шаги. И дрон – это важный нюанс во всем процессе (ведение войны – 24 канал),
– отметил Юник.
По его мнению, важно, чтобы человек, который это делает (управляет дроном – 24 канал), мог стать частью подразделения.
Руководитель направления роботизированных технологий ОО "Аэроразведка" также поделился тем, что стать оператором дрона не сложно и зависит от самого человека.
Это похоже на то, как управлять автомобилем. Обычно людям это дается очень просто. К тому же, если у человека более технический склад ума – научиться будет нетрудно, – считает Юник.
Эксперт ответил, что есть маленькие дроны, на которых можно тренироваться, а затем переходить на более "тяжелые" беспилотники. "А "физика" дронов между собой очень похожа", – добавил он.
К теме Как школа дронов UA Drone School готовит операторов для фронта: интересные детали от соучредителя
Юник рассказал о проекте "Армия дронов" и обучении военных: видео
В Украине есть "Армия дронов": что известно о проекте
- Этот проект инициировали Генштаб, ВСУ и Минцифры. Он предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, оперативную замену, а также курс обучения пилотов. На сайте UNITED24 подчеркнули, что "Армия дронов" поможет нашим защитникам следить за всей линией фронта.
- Все неравнодушные украинцы могут перевести деньги на счет Министерства обороны через UNITED24 или отдать свой дрон. Только за первую неделю работы проекта украинцы задонатили 400 миллионов гривен.
- В рамках проекта планируют закупить сотни беспилотников для воздушной разведки, которые могут летать от 2 до 24 часов, до 160 километров и на высоте до 5 километров. "Эти дроны помогут постоянно мониторить линию фронта и выявлять позиции агрессора. Также мы покупаем более простые дроны. Их нужны тысячи", – говорят основатели проекта.
- За первый месяц в рамках проекта "Армия дронов" наше государство получило первый беспилотник из США. Закупили его за благотворительные взносы украинцев.