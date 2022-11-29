Очень похоже на управление автомобилем: как стать оператором дрона в ВСУ

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА, дроны) имеют большое значение для украинских военных. В частности, с их помощью можно выследить врага или даже уничтожить ресурсы оккупантов. В Украине даже появилась инициатива "Армия дронов", где желающие могут научиться управлять беспилотниками и помочь военным на фронте.

Об этом 24 канала рассказал руководитель направления роботизированных технологий ОО "Аэроразведка" Вадим Юник. Он подчеркнул, что для того чтобы стать оператором дрона, лучше быть военным.

Интересно В Украине презентовали новый беспилотник "Шарк": на что он способен в небе

Как стать оператором дрона в ВСУ

Эксперт объяснил, что человек самостоятельно не сможет этому научиться, потому что не будет знать всю оперативную ситуацию и не сможет передавать обнаруженные данные.

Лучше работать в рамках какого-либо подразделения. Ибо военная операция и предусматривает не самостоятельную работу, а запланированные шаги. И дрон – это важный нюанс во всем процессе (ведение войны – 24 канал),

– отметил Юник.

По его мнению, важно, чтобы человек, который это делает (управляет дроном – 24 канал), мог стать частью подразделения.

Руководитель направления роботизированных технологий ОО "Аэроразведка" также поделился тем, что стать оператором дрона не сложно и зависит от самого человека.

Это похоже на то, как управлять автомобилем. Обычно людям это дается очень просто. К тому же, если у человека более технический склад ума – научиться будет нетрудно, – считает Юник.

Эксперт ответил, что есть маленькие дроны, на которых можно тренироваться, а затем переходить на более "тяжелые" беспилотники. "А "физика" дронов между собой очень похожа", – добавил он.

К теме Как школа дронов UA Drone School готовит операторов для фронта: интересные детали от соучредителя

Юник рассказал о проекте "Армия дронов" и обучении военных: видео



В Украине есть "Армия дронов": что известно о проекте