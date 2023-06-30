Очень положительный знак: о чем свидетельствует путинская фикция о 90% поддержки

После катастрофического репутационного поражения Путина его окружение изо всех сил пытается делать вид, что российский диктатор до сих пор держит власть в своих руках.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в своем стриме, сообщает 24 Канал. По его мнению, чем более абсурдные месседжи будет транслировать российский диктатор на своих граждан, тем скорее придет конец его правления.

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Диктаторов губит абсурд

На этой неделе для того, чтобы отвлечь внимание от испуганности Путина во время мятежа Пригожина, его окружение решило опубликовать "рейтинг" поддержки своего диктатора

Конечно же они не могли не перебрать в этом меру. Согласно якобы проведенным "исследованиям", рейтинг Путина якобы "вырос" на 10% после поражения Пригожина и достиг 90%. При этом организатор этого "исследования" не смог удержаться от громких заявлений наподобие "люди готовы молиться Путину".

"Эти 90% являются достаточно положительным знаком, потому что падение диктатуры обычно происходит в тот момент, когда режим начинает доходить до абсурда", – убежден Жданов.

После провала Путина во время мятежа Пригожина поддержка в 90% является абсурдом. Такой абсурд в России будет только нарастать. И в какой-то момент это накопление абсурда приведет к падению диктаторского режима.

Жданов отмечает, что и у двух других диктаторов современности Муамара Каддафи и Саддама Хусейна были подобные рейтинги накануне их конца. Но оба они скончались насильственной смертью.

Олег Жданов о поведении Путина после мятежа: смотреть видео

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