Об этом на своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. По его мнению, Дагестан для вояжа Путина был избран не просто так. Проблемы с этим субъектом России у диктатора уже были.

Смотрите также Унижение Путина: The Economist создал красноречивую обложку с российским диктатором

Почему Путин уехал именно в Дагестан

Неожиданно 28 июня Владимир Путин приехал в Дагестан. Пропагандисты сразу распространили фото, где диктатор "ушел в народ" : начал обниматься, здороваться и фотографироваться с толпой. Даже охрана не сдерживала людей и подпускала их в упор. Никакого карантина, двухметровых столов и т.п.

Это поездка человека, похожего на Путина. Он, обнимаясь с толпой, от радости начинает забывать текст. У него застряли слова в горле, он не может произнести слова,

– заметил Олег Жданов.

Это событие интересно само через Дагестан – Путин выбрал именно это место из всех возможных. Дело может быть в том, что Дагестан был первым субъектом России, где начались массовые протесты против мобилизации, оглашенной диктатором в сентябре прошлого года.

Тогда люди выходили на улицы, а местные власти и не подозревали, что с этим делать. Кремль должен был отправлять туда дополнительные подразделения росгвардии, чтобы протесты не переросли в противостояние. К слову, в Дагестан приезжали и кадыровцы.

"Протесты достигли своей цели. В Дагестане массовость мобилизации резко упала, и там начали мобилизовать фактически на добровольной основе", – отметил военный эксперт.

Какова цель поездки Путина

После мятежа Евгения Пригожина Дагестан был единственным субъектом, где оппозиционные силы поспособствовали появлению на улице призывов "Дагестан без России". То есть, они хотели использовать момент и выйти из состава так называемой Российской Федерации.

Думаю, что человеком, похожим на Путина, пытались поднять его рейтинг в народе и восстановить его после провала якобы "судьбоносных" речей,

– подчеркнул Жданов.

С другой стороны, в Дагестане сейчас могут проводить консультации с местными элитами относительно дальнейшего политического вопроса целостности России.

Олег Жданов о целях поездки Путина в Дагестан: смотрите видео

Появление Путина в Дагестане: что известно