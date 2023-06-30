Неудачная попытка переворота в России могла застать Кремль врасплох. Как отмечает издание, под руководством бывшего шпиона российская разведка проржавела. Мятеж Евгения Пригожина разоблачил растущую слабость Путина.

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Путин стал диктатором-неудачником

Российский президент потерпел неудачу как реформатор. Он допустил экономическую стагнацию и коррупцию. Путину не удалось сделать Россию чем-то большим, чем просто поставщиком углеводородов в тот момент, когда эпоха нефти и газа подходит к концу.

Путин все более очевидно терпит поражение как великий полководец в Украине. После мятежа Пригожина он показал, что не может выполнить даже главную обязанность лидера – обеспечить безопасность государства,

– отмечается в материале.

Обречен ли режим Путина

По мнению авторов, Путин, вероятно, намерен восстановить свою власть путем жестоких репрессий и чисток. В то же время журналисты призывают не воспринимать слабость Путина как доказательство того, что его режим обречен на скорый распад. Ведь даже слабые деспоты могут долго просуществовать в странах с большим количеством оружия и отсутствием очевидной альтернативы.

Однако рано или поздно путинский режим падет, а его правление признают ошибкой. Коррумпированная единоличная власть Путина доказали, что она не может руководить сверхдержавой. Против путинского режима работают два фактора. Во-первых, развивается контрнаступление ВСУ. Поэтому теория российского тирана, что Запад устанет от поддержки Украины и нужно просто подождать, становится все менее правдоподобной.

Во-вторых, у России проблемы с экономикой. Доходы от продажи газа и нефти в стране-агрессорке снизились, а российский рубль за 2022 год потерял почти 40% своей стоимости. Кроме того, у государства-террориста увеличился разрыв между расходами и доходами. Поэтому Путин не имеет ресурсов для масштабного наступления.

Униженный Путин на обложке делового издания / Фото The Economist

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