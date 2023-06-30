Невдала спроба перевороту у Росії могла застати Кремль зненацька. Як зазначає видання, під керівництвом колишнього шпигуна російська розвідка проіржавіла. Заколот Євгенія Пригожина викрив слабкість Путіна, що зростає.

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Путін став диктатором-невдахою

Російський президент зазнав невдачі як реформатор. Він допустив економічну стагнацію та корупцію. Путіну не вдалося зробити Росію чимось більшим, ніж просто постачальником вуглеводнів у той момент, коли епоха нафти та газу добігає кінця.

Путін все більш очевидно зазнає поразки як великий полководець в Україні. Після заколоту Пригожина він показав, що не може виконати навіть головного обов’язку лідера – забезпечити безпеку держави,

– зазначається у матеріалі.

Чи приречений режим Путіна

На думку авторів, Путін, ймовірно, має намір відновити свою владу шляхом жорстоких репресій та чисток. Водночас журналісти закликають не сприймати слабкість Путіна як доказ, що його режим приречений на швидкий розпад. Адже навіть слабкі деспоти можуть довго проіснувати у країнах з великою кількістю зброї та відсутністю очевидної альтернативи.

Однак рано чи пізно путінський режим паде, а його правління визнають як помилку. Корумпована одноособова влада Путіна довела, що вона не може керувати наддержавою. Проти путінського режиму працюють два фактори. По-перше, розвивається контрнаступ ЗСУ. Через це теорія російського тирана, що Захід втомиться від підтримки України й треба просто почекати, стає дедалі менш правдоподібною.

По-друге, у Росії проблеми з економікою. Доходи від продажу газу та нафти у країни-агресорки знизилися, а російський рубль за 2022 рік втратив майже 40% своєї вартості. Окрім цього у держави-терориста збільшився розрив між витратами та доходами. Через це Путін не має ресурсів для масштабного наступу.

Принижений Путін на обкладинці ділового видання / Фото The Economist

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