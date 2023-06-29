Об этом 24 Каналу заявил политолог Алексей Кошель. Он отметил, что путинский режим получил огромный удар. А такого унижения еще не было на страницах новейшей истории.

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"Видимо, за последние 100 лет такого унижения не было, когда войска почти дошли до Москвы и с ними никто не воевал", – подчеркнул Кошель.

Риски для Украины

Путин хочет отбелить свою репутацию и реанимировать рейтинги перед выборами, которые должны пройти через 9 месяцев.

"Поэтому он будет встречаться с народом, предлагать пакет мелочных предложений. Он привык выигрывать и получать всенародную любовь", – объяснил политолог.

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Впрочем, в этой попытке получить "всенародную любовь" есть определенные риски непосредственно для Украины. Олег Кошель предполагает, что кремлевский диктатор может ударить по объектам гражданской инфраструктуры, чтобы "перебить" новости о громком демарше Пригожина.

Теракт на Каховской ГЭС скорее всего был сделан, чтобы "перебить" поражение российских войск и заявления того же Пригожина в которых все видели "голого короля" (Путина – 24 Канал). С военной точки зрения – навредить контрнаступлению. Такие теракты не случаются, исходя из одной составляющей,

– объяснил он.

Более того, сейчас активно обсуждается перемещение тактического ядерного оружия из России в Беларусь. Диктаторы заявляют будто часть уже перемещена. И Олег Кошель не исключает, что Путин может применить любой вид ядерного оружия.

"Все это слышит Запад и уже есть заявление Байдена о том, что удар возможен. Зато есть и заявления, что нужно удваивать поставки оружия в Украину. Это то, что мы должны просить у Запада – он не имеет права ждать с теми же F- 16. Речь идет о вопросах безопасности континента", – подчеркнул политолог.

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