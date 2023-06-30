Про це на своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. На його думку, Дагестан для вояжу Путіна був обраний не просто так. Проблеми з цим суб'єктом Росії у диктатора вже були.

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Чому Путін поїхав саме в Дагестан

Неочікувано 28 червня Владімір Путін приїхав у Дагестан. Пропагандисти одразу розповсюдили фото, де диктатор "пішов у народ": почав обійматися, вітатися та фотографуватися з натовпом. Навіть охорона не стримувала людей і підпускала їх впритул. Жодного карантину, двометрових столів тощо.

Це поїздка людини, схожої на Путіна. Він, обіймаючись з натовпом, від радості починає забувати текст. У нього застрягали слова в горлі, він не може вимовити слова,

– зауважив Олег Жданов.

Ця подія цікава сам через Дагестан – Путін обрав саме це місце з усіх можливих. Річ може бути у тім, що Дагестан був першим суб'єктом Росії, де почалися масові протести проти мобілізації, яку оголосив диктатор у вересні торік.

Тоді люди виходили на вулиці, а місцева влада й гадки не мала, що з цим робити. Кремль мусив відправляти туди додаткові підрозділи росгвардії для того, аби протести не переросли в протистояння. До слова, в Дагестан приїжджали й кадирівці.

"Протести досягли своєї мети. В Дагестані масовість мобілізації різко впала і там почали мобілізувати фактично на добровільній основі", – зазначив військовий експерт.

Яка мета поїздки Путіна

Після заколоту Євгенія Пригожина Дагестан був єдиним суб'єктом, де опозиційні сили посприяли появі на вулиці закликів "Дагестан без Росії". Тобто вони хотіли використати момент та вийти зі складу так званої Російської Федерації.

Думаю, що людиною, схожою на Путіна, намагалися підняти його рейтинг в народі та відновити його після провалу нібито "доленосних" промов,

– підкреслив Жданов.

З іншого боку в Дагестані зараз можуть проводити консультації з місцевими елітами щодо подальшого політичного питання цілісності Росії.

Олег Жданов про мету поїздки Путіна в Дагестан: дивіться відео

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